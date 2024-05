DOŠLO DO BRUTALNOG SUOČAVANJA: Aneli i Asmin u studiu iznijeli detalje iz njihovog odnosa

Kada je stigla u studio, Aneli je krenula da pruži ruku Asminu koji je to odbio. Tokom suočavanja Aneli je otkrila Međutim, tu nije bio kraj, Asmin je u više navrata govorio loše o Anelinoj porodici, te ga je Aneli u nekoliko navrata pitala za mnoge stvari koje je pričao o njenoj majci i Jasni.

Tim povodom se oglasila Anelina majka Jasna koja je na svom Instagram profilu okačila sliku Asmina i Nore i obratila mu se žestokim riječima:

– Najednom osvanu cvijeće montirano, kao i sve do sada. Vidjeli ste lažova vijeka, ponašanje jednog bolesnika koji kaže da je gledao pornić sa Anelinom mamom, pa se drogirao sa Anelinom mamom, pa još samo da kažem pita ga da li je Sita bila sa njim, kaže nije nikada, an onda kaže da je Sita objavila film, a ondakle joj film kada nikada nije bila s njim i koja bi to žena objavila, majka četvero djece i uniče ima. Ljudi da li možete otvoriti oči – napisala je Jasna,piše Pink

(Express / Pink.rs) detalje iz njihovog odnosa, što je Asmin poricao.

