Zbog malog Željka skočila kao lavica: Miljanu Kulić obezbjeđenje jedva obuzdalo, prekinut program u Eliti

Tokom današnje emisije “Pitanja gledalaca” Ivan Marinković i Miljana Kulić su pzatresli čitavu Belu kuću svojim žestokim sukobom.

Ivan i Miljana su imali jake reakcije i situacija je bila zategnuta, zbog čega je u jednom momentu uletelo obezbeđenje u Belu kuću, kako bi sprečilo ozbiljniji okršaj. Pošto ste ti i Jelena u braku i vezi pet godina, koliko ste alimentacija plaćali Željku – pročitala je pitanje voditeljka.

– Jelena nema ništa sa tim. Ja alimentaciju nisam plaćao, jer je nisam imao prava. Ja sam NN u njegovom životu. Mi smo kontakt počeli prošle godine i to se zna. Meni ne pada na pamet da se ponašam kao neki – rekao je Ivan. Kada je dete dolazilo kod nas, uvek je dobijalo poklone, ja bih to kupovala svima, a ne Ivanovom sinu. Njima je smetalo što Ivan nije dao pare za organizaciju rođendana, a oni su to sami organizovali. Priča se da je Ivan pozajmio pare, ja sam to ovde saznala. Mi smo detetu kupovali i igračke i poklone. Ja sam Ivanu rekla da šalje poklone Željku to je i uradio dok je bio ovde – rekla je Jelena.

– Što nisi poslao poklon Željku za Novu godinu? – upitala je voditeljka.

– Zato što nisam hteo – reka je Ivan.Od ovih klošara ništa nije bilo potrebno. Njega nikada neće biti kraj Željka, i neće biti, loš je ćovek – rekla je Miljana.

– Ja sam došao da donesem pakete i poklone kada se Željko rodio – dodao je Ivan.

– On je lažov, stalno priča i laže govori loše protiv mene i moje porodice, biće tužen zbog toga – govorila je MIljana.Oni su oduzeli ovoj starateljstvo, oni nisu mogli da se pomire sa činjenicom da Željko ima moje prezime, pa su starateljstvo dali Mariji – rekao je Ivan.

