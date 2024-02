Ulazi u Elitu DA PREOTME MIONI DEČKA – Bivša takmičarka priznala: “Svidio mi se Ša, zavela bih ga”

Bivša učesnica rijaliti programa “Elita”, Vivien Kurtović, nedavno je napustila velelepno imanje u Šimanovcima. Publika je odlučila da ne glasa za nju i da je izbaci napolje.

Nakon što je napustila rijaliti, Vivien je saznala da je njen brat koji je živeo u inostranstvu ubijen. Njena porodica nije želela da govori o ovoj tragediji nego su čekali da izađe iz “Elite” i da joj saopšte tu informaciju. Nakon izlaska sa imanja u Šimanovcima, odlučila je da progovori o svim aferama prvi put za Republiku. To moja porodica nije želela da priča u javnosti, nisu želeli da dele te informacije, ali je to istina. Ja sam saznala da mi je brat ubijen nakon što sam izašla, i baš me je to šokiralo, jer me je to sačekalo baš u nezgodnom trenutku. Ja nisam ni uspela da saznam neke detalje, samo znam da je ubijen, on je bio student medicine, bio je baš cenjen među studentima i na fakultetu, profesiori su ga voleli – govorila je Vivien za Republiku, pa se osvrnula na povratak u Elitu: Meni se na samom početku svideo Mensur, ali se on odmah izjasnio, rekao je da ima devojku i ja to poštujem. Svideo mi se i Ša… Sad kad bih se vratila, zavela bih ga, zašto da ne… – priznala je Vivien za Republiku.

