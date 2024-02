Izbacila je iz hotela ZBOG MATORCA – Maja Marinković raskrstila sa Slađom, a onda je pokopala za sva vremena

U Beloj kući pušten je snimak o Maji Marinković koju ogovara Slađa Lazić i najavljuje raskrinkavanje, što je Maju razbesnelo, te je otkrila sve detalje sa njihovog zajedničkog letovanja u Budvi.

– Što te izbacila iz hotela? – upitao je Milan Slađu.Ne nije me izbacila, niti je mogla. Ona je htela da se vratim, ja sam morala da odem za Beograd da rešim program, s kim sam ja bila ja sam slobodna devojka. Ona mene zatekla, ja sam rekla istinu. Ja sam morala da napustim sama. Nisam se vratila jer sam imala ljubavne probleme. Ako sam ja nju blamirala, što to nije rekla. Ako smo se udaljile to je okej, meni nije problem, meni ljudi pričaju, ja nju zovem sutradan i ona kaže to nije istina. – rekla je Slađa.To je zaštita prijatelja – rekla je Maja.

– To je onda dvolično, ako se ona družila sa mnom, zašto onda tako priča sada. Davala mi je prošle godine stvari, pa sam se ja zato odlajila od nje – rekla je Slađa.

– Ja tebe štitim jer nemam lošu nameru – rekla je Maja.

– Zašto lažeš sada, pričaš da si me izbacila, a znaš da to nije istina – rekla je Slađa.Ti si se tih sedam dana ponašala katastrofalno, neljubazno, neprijatno, mi odemo u klub ona meni kaže gde si me ovo dovela – rekla je Maja.

– Ti si ušla pre par meseci i ustaješ i komentarišeš moju haljinu. U Narod pita su bili šokovi, kako možeš o drugarici da pričaš loše stvari? – upitala je Slađa. Nekad mi dođe preko glave da neke stvari moram da kažem, ne mogu da ćutim. S drugog kontinenta sam joj poslala tortu. Mene su napolju novinari zvali dvesta puta, da komentarišem kada izađu njene slike kada me skine u originalu, ja kažem nije to ništa loše, svako ima pravo da radi ono što ga čini srećnim – rekla je Maja-

– Da, nije loše ništa, a kao bio je blam od mene – rekla je Slađa.

– Maja kaže da je bilo sramota od nekog starca kog si ti dovela na plažu – rekao je Milan.Maja se distancirala od mene – rekla je Slađa.

– Taki te pljuje na sve strane – rekao je Boža.

– Ja ću o njemu pričati kao o gospodinu, čoek koji me nikada nije uvredio, on je jedan džentlmen. Pravi je otac, kao moj tata. Ja stvarno čoveka mnogo volim – rekla je Slađa.

– Ne krijem ništa, mislim da ne mogu više da se družim sa Majom.

– Ja nikada u životu nisam dala nikome da mi plaća, ja sam neko ko plaća svoj hotel, izlazim u društvu sa kim želim, kada vidim nekog padobranca, istog trenutka napustim mesto dešavanja, ne volim ljude koji se ponašaju bahato i bezobrazno, tako u mom društvu ne može niko. Ja u spoljnom svetu nikada se neće u mom društvu osetiti poniženo, loše. Ja sam se osetila loše, meni prilaze ljudi da se slikaju,ja uvek ispoštujem – rekla je Maja.

– Ja nisam ljubomorna što se ljudi slikaju sa njom, ja je prva slikam. Ali jedna njena drugarica je ljubomorna i ljuti se što se ona slika sa drugim ljudima – rekla je Slađa.

– Ja sam takva najgora, ali sam iskrena. Imam osećaj da se neke devojke iskompleksiraju kada su sa mnom u društvu – rekla je Maja-

– Šta je bilo, kada ti se pola tvojih prijatelja nije obraćalo, zato što si osoba koja je sa tako malo godina kupila sebi sam, šta je tu problem – rekla je Slađa.

– One bi ti išle zbog čaše viskija, ja nikada nisam bila džabalebaroš. Ja uvek nađem neke indijance koje još i izdržavam, negde me hoće zato što sam takva, ali ne može da dođe neko ovde koji nema podlogu i da mi priča bilo šta – rekla je Maja.

