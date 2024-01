Janjuš IZGUBIO najveću podršku? Zbog ovog priznanja SVE izlazi na vidjelo: ZGROZIO javnost izjavom

Marko Janjušević Janjuš sedeo je u pušionici sa Markom Đedovićem i komentarisao dešavanja koja su poslednjih dana glavna tema u rijalitiju.

On je sa Đedovićem razgovarao o podršći i fanovima, pa šokirao izjavom da njegovi fanovi nemaju mozga. Razumeš isto ono, gađenje osobe. Znaš ono kad znaš da nešto nije okej – rekao je Janjuš.

– E meni kad se to desi ja dobijem još veću želju da im pokažem… – rekao je Đedović.E pa ja sam i dobio želju, zbog drugih stvari, mislim ne zbog tih što su oni pljuvali jer mene to nije interesovalo – rekao je Janjuš.

– E onda ti koji to dobijaju, kao što je na primer moja podrška to dobijala, onda meni šalju kao vidi ti, a oni ustvari nemaju mozga i ne razumeju poentu i ne znaju istinu – rekao je Janjuš. Ali kad dobiju 50 istih, oni će reći šta će tebi to – rekao je Marko Janjušević.

Ovo su mnogi fanovi po komentarima shvatili kao direktan udarac na njih, pa su zato počeli da se bune. Da li će zbog ovoga Janjuš izgubiti svoju najvežu podršku koja ga prati tokom celog učestvovanja u rijalitiju, ostaje nam da ispratimo i saznamo.

