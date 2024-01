“Janjuš i Zola su PRODALI DUŠU ZA PARE” / Procurili DOKAZI protiv učesnika, Mensur ih sve demistifikovao

Tokom emisije “Gledanje snimaka” došlo je do žestokog okršaja Mensura Ajdarpašića, Marka Janjuševića Janjuša i voditelja Milana Miloševića. Čak se i Žana Đorđević umešala u raspravu, piše srbija danas.

Kamen spoticanja bio je ljubavni trougao koji čine Asmin Durdžić i starlete Stanija Dobrojević i Aneli Ahmić. U Bijeloj kući su smatrali da Mensur štiti Staniju.

– Da ne ulazimo u raspravu: štitite li vi Aneli? Da li je zaštićena Aneli? Zašto onda ja bilo koga štitim – pitao je Mensur.

“Ma Mensur je izgleda jedini koji se usuđuje… bravo”, “Pa ja nemam problema da ga razumem. Važno je da on ima neke normalne životne stavove i da ne igra da dobije koju čokoladicu iz produkcije. Ja jednom gledala na strimu kad on kaže Zoli i Janjušu: “Ja ne bih mogao da radim stvari koje vi radite, jer ja nemam stomak ili želudac za to”. Kaže: “Dobro, vi ste takvi”. Tako da on i te kako zna da oni rade sve na silu, samo za pare će i dušu prodati. A posle toga nakon nekoliko dana kaže Janjuš Zoli: “Mi smo, Zola, prodane duše. Mensi ima dušu. Možda i ja da mu postanem podrška, pošto ja nikog u rijalitiju nisam podržavala… Ali pored ovih u ovoj Eliti, on je svet za njih izmislio”, “Bravo, Mensure” – nizali su se komentari.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari