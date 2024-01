“JADNIČAK, imao je probleme, a ĆUTAO JE” Janjuš otkrio kroz jecaj i suze nove detalje iz života pokojnog brata

Učesnik Elite Marko Janjušević Janjuš povremeno pred kamerama priča o tome kakav je odnos imao sa braćom Mihailom i Borisom.

Kako je njegov brat Mihailo nedavno digao ruku na sebe, bivši košarkaš često evocira uspomene, pa se sada prisetio situacije iz detinjstva.

– Sećam se kako smo se svi igrali i sve to odjednom preraste u tuču! Ne može niko da mi kaže da je to strašno, pogotovo kad su u porodici braća. Normalno je da se muška deca pobiju s vremena na vreme. Nije to svakako šorka kao da se povređujemo, nego čisto iz zabave. Tako sam ja i sa mojom braćom, ali to nije značilo da ih manje volim. Pobijemo se samo tako, ali uvek srećni – rekao je on, a cimeri su ga posmatrali sa suzama u očima.

Inače, Janjušević je svima terao suze na oči kad je pričao da se kaje što više vremena nije provodio s pokojnim bratom Mihailom, jer su se vremenom poprilično udaljili.

– Jedino zbog čega se kajem je to što više vremena nismo provodili zajedno, ali to je život, kada odrasteš svako ide na svoju stranu, pogotovo ja koji sam imao drugu porodicu.. Ne kajem se jer nisam mogao da mu pomognem, znam da nisam, ali se kajem što ga nisam barem zagrlio onako kao kada je bio mali, kada sam ga grlio i ljubio da se mami žalio kako ne može da izdrži koliko ga gnjavim… Mnogo sam ga voleo, mnogo… On je bio moje sve. Niko nije znao da bilo koji problem ima, niko, a jadan je sigurno mozda i imao a ćutao, da mi je samo rekao pa šta god da je rešio bih, sve se da rešiti, osim nažalost stvari koje je uradio, piše Srbija Danas.

