Prenio NAREĐENJE produkcije – Voditelj saopštio Aneli da odmah NAPUSTI Belu kuću

Voditelj, Darko Tanasijević ušao je na imanje u Šimanovcima kako bi takmičarima rijalitija najavio specijalan zadatak koji je danas zadao Veliki šef. Oni će jedan po jedan da napuštaju Belu kuću i ispred kamere u dvorištu da se obrate jednoj osobi iz spoljnog sveta.

Darko je prvo pozvao Aneli Ahmić i ona je napustila Belu kuću.Aneli je pogrešila kameru u kojoj je trebala da se obrati svojoj porodici, pa je otišla u pab “Prijatelji” gde je osetila potrebu da se izvini sestri Siti Ahmić.

Ona joj je javno uputila izvinjenje jer je prekršila dogovor koji je imala sa porodicom da u rijalitiju nema vrelu akciju, pa im poručila da su emocije sa Markom Janjuševićem Janjušem previše jake i da ne može da se kontroliše, zbog čega svake noći uživa u strastvenim.

Dala sam obećanje da u rijalitiju neću imati s*ksualne odonose sa Janjušem, ali naša emocija je pejaka i ne možemo da kontrolišemo osećanja – rekla je ona, pa dodala:

– Poručila bih mojoj sestri da to ne uzima zdravo za gotovo i da ne gleda da je to nešto strašno. To je tako i tako će biti. Mi ne možemo da kontrolišemo te stvari. Ja bih da se itvinim jer se nism držala dogovora. Pozdrav – rekla je Aneli i u kameru poslala poljubac.

