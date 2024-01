ZOLA BUDUĆI OTAC – Miljana Kulić donijela konačnu odluku: “Dijete koje rodim biće mi uspomena na njega”

Takmičarka “Elite” Miljana Kulić sinoć je bila gošća voditelja Darka Tanasijevića u Šiša baru, kom je otvorila dušu o svom stanju nakon što je Lazar Čolić Zola diskvalifikovan iz rijalitija, koji je samoinicijativno napustio, piše srbija danas.

Inače, Miljana sumnja da je ostala u drugom stanju sa njim.

– Kakav ti je bio odnos sa Zolom? – upitao ju je voditelj.

– Budio je najgore reakcije u meni, polivam ga do besvijesti, sjedi, trpi i ćuti, ode u zatvor, pa dođe pa se ponaša katastrofalno. Zna kako dišem i radio je stvari koje bi me povređivale – započela je Miljana, pa progovorila o planovima koje su imali:

– Ja sam se smirila ovde i šetala po imanju. Vidio je da ne može da izađe na kraj, htio je da mu budem sredstvo za manipulaciju. Ja vidim da je u rijalitiju i ne nosi bubicu zbog alkohola, ja odem kod Drveta da radim zadatak, ponizim se zbog njega, dobijem piva. Kažem mu da moramo u svakom “lajvu” da budemo, bila sam u odnosu ta koja je morala da vuče. Rekao mi je da moramo da pokidamo “Elitoviziju” i da ćemo onda tražiti razgovor. Ja na to nisam pristala. Bio je idealan prema meni, rekao mi da skinem bubicu, ali ja niam više mogla da se vučem po krevetu – istakla je Kulićeva.

– To nije ljubav, Miljana – prokomentarisao je Darko.

– Pa i nije, u pravu si. Pokušavao je mene da diskvalifikuje, sva sreća pa sam sela sama sa sobom i razmislila. Ukoliko se ispostavi da sam trudna, cilj mi je bio da tražim apartman. On me je ubedio da zbog našeg boljeg sutra da mora da ode da uradi neke stvari za nas. Darko, ako je on spreman da ženi koja je samohrana majka, da ženi koju pi*kara, je*e joj sve, praznik mi nije čestitao… Zna da sam jedva preživela, ako je u stanju da zarad nekog višeg cilja nekome pravi dete, šta onda govori to o njemu? Sebi sam rekla da je i Aniti to radio, pa i onu Inu iz Beča… Šta ja da mislim o tom čoveku onda? Da radi takve stvari, to je onda ozbiljno, koje nijedan ozbiljan čovek ne bi to uradio – rekla je Miljana.

– Ti znaš da sam ja prestala da kockam, to je bio naš porok. Mislila sam da se promenio, promenio je neke stvari. Hteli smo te stvari, radili smo na tome. Bila sam na Ostrogu, ispovedala sam se. Svaka kiretaža mi je jako pala. Znam da će se svi pobuniti, kako drugo dete bez oca, on je bio najveća ljubav u mom životu, mladost mi je prošla sa njim. Htela sam da ga zaboravim, nisam uspela. Volela bih da mi dete bude uspomena na njege… – dodala je Kulićeva.

– Zašto misliš da si trudna? – upitao ju je voditelj.

– Kasni mi, Darko, već par dana, meni nikada ne kasni. Jedem hranu koju nisam htjela. Odlučila sam da ću roditi dete, ja to želim i apsolutno me niko neće naterati na kiretažu, ako se ispostavi da sam trudna – bila je izričita Miljana.

