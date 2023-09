“POŠTUJEM KRST IAKO SAM MUSLIMAN!” Bilal Brajlović dao obećanje uživo – Sutra ću ga staviti oko vrata!

Bivši takmičar “Zadruge 6”, Bilal Brajlović protekle noći komunicirao je sa Ilhem Ajat putem društvene mreže TikTok.

Njih dvoje imali su virtuelni “meč”, a ovim potezom rijaliti zvijezda je grubo prekršila pravilo svog novog direktora Saše Mirkovića, te se postavlja pitanje da li će biti sankcionisan na svom novom radnom mjestu na televiziji “Hajp”.

Interesanta komunikacija se povela između Bilala i Ilhem, a sve je poteklo od toga što je jedan pratilac “meča” na TikToku pomislio da ova djevojka nosi oko vrata zlatan krst.

– Jeste ovo je krst! Košta više nego tvoja glava – bila je ironična Ajatova.

– Ljudi ne znaju da mi muslimani više poštujemo krst, nego ne znam ti ko – uzvratio je Brajlović.

– Jes nosim krst, ovo je ljiljan, ljudi! – povikala je Ilhem.

– Šta ima veze i da ga nosiš? Ja ću sutra da ga stavim! Kakve veze ima? – obećao je Bilal.

Podsjetimo, bivša djevojka Brajlovića, Maja Marinković tvrdila je za domaće medije da je bila prisiljavana od strane Bilalove porodice da pređe u islam, te da je nisu poštovali zato što je Srpkinja.

– Bila sam neprihvaćena u toj porodici od samog starta iz nacionalnih razloga, na prvom upoznavanju pitali su me da pređem u islam i odreknem se svoje vjere, izdržavala sam ga, pare od fanova je uzimao, krio od mene i slao bratu. Kada odem u emisiju prijetio mi je sve u dogovoru sa nekim ljudima o kojima ne bih sada, ali ako zatreba imenom ću ih prozvati sve, sa mnom nema igre. Ni na jedno slavlje me nisu zvali, ni dali da dođem jer sam Srpkinja. Taki me je po ko zna koji put spasio svega i zato je najbolji otac na svijetu – istakla je svojevremeno ona, piše Srbija danas.

