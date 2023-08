BRUKA – Bebica izvadio telefon u Narod pita i pokazao ključan dokaz: Miljana je zauvijek uništena

U emisiji “Narod pita” je gostovao Nenad Macanović Bebica koji je otkrio vrlo zanimljive stvari.

Ana Radulović mu je psotavila pitanje vezano za Filipa Cara.

– Nije ova tvoja svađa na tiktoku prva sa Carem – rekla je Ana.

– To je krompirčić u kaputu, mali jazavac. Sam je započeo, on se sam oglasio, poslao mi poruku na tiktoku, ja sam mu odgovorio, a on me je blokirao. Rekli su mi da igramo meč neki, ja sam rekao da nisam jak za krompira u kaputu. Šta mogu da mislim?! Ne mogu ništa lijepo da mislim, on je najprljaviji učesnik koji je bio. Ta njihova vjeridba je smešna, tamo je bio s Majom, pa se vratio na Aleks, a u međuvremenu je bila i Milica Veselinović. Imam drugare iz Hrvatske, pričao je da ima neke boks mečeve, meni je to stvarno smiješno – rekao je Bebica.

– Ideš sutra na Zlatibor jer je Slađa tamo – pitala je Ana kroz osmijeh.

– Jao, a šta ću. Idemo da probamo malo jači kvad tamo. Krenut ću iz Beograda između 12 i pet popodne – rekao je Macanović.

Ana je poželjela dobro veče narednom gleodacu.

– Ja navijam za Mensura i Milicu… Nenade, ljepotane, dobro je što si se spasio od one lude kuće. Onakav ljepotan, dečko, radnik i od onakve familije, nemoj sine, ljubi te baka od 70 godina, nemoj više da pomisliš na nju. Za tebe priliči djevojka kao vila – rekla je gledateljka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

