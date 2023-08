“MILJANA OTIŠLA KOD STANE, ŽELI DA VRATI ZOLU!” Kulićeva dobila smjernice, svako jutro mora da uradi ovo?

Rijaliti učesnica, Miljana Kulić sprema se da uđe u “Elitu”, iako se tome žestoko protivi njena porodica.

Kako saznaje Star, nakon svađe sa Nenadom Macanovićem Bebicom, ona je viđena u jednom malom mjestu pored Beograda, gdje je navodno posjetila vračaru Stanu.

U pitanju je žena kod koje su mnogi odlazili za pomoć i koja ne želi da primi svakoga, ima 76 godina i odlično poznaje Miljanu i Mariju, jer su je navodno posjetile nekoliko puta. Sada je Miljana kod nje otišla sama i navodno je zamolila da učini sve, kako bi joj se Zola vratio:

– Miljana je sigurna da će i Zola ući u rijaliti i ona to vidi kao šansu za pomirenjem. Marija sigurno ove sezone neće biti učesnik, što njenu kćerku raduje, jer joj neće stajati na putu. Miljana je zato sama otišla kod Stane i rekla joj da želi da vrati Zolu, a da se otarasi Bebice. Stana joj je rekla da joj se Zola neće vratiti, sve dok joj je Bebica u blizini. Napravile su tri rituala, a Miksi je ponijela sliku i Bebice i Zole – govori izvor za Star i dodaje:

– Dala neku vodicu i rekla joj da se time umiva ujutru i uveče i svaki put kad to uradi, da izgovori Zolino ime. Rekla joj je da neku Bebicinu stvar zapali i da to baci niz rijeku, kako bi on otišao svojim putem. Treći ritual je napravljen od Zoline majice, koju je ona natopila u neki ljubavni napitak i Miljani rekla da to ne skida. Kada je izašla od Stane, poslala je Zoli poruku i rekla mu da više nije sa Bebicom, ali joj on nije odgovorio – objašnjava izvor za Star.

