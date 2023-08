PROKLETSTVO PORODICE KULIĆ: Miljana opet ošurila po Bebici, a evo kako je ostala bez 20.000 EURA i slomljenog srca

Miksi ne namjerava da se zaustavi, pa je na račun bivšeg dečka iznijela nove optužbe na društvenoj mreži Instagram.

– Tako je to kad prihvatiš beskućnika, koji ni adresu stanovanja nije imao. Čuvaš ga i paziš kao svoje dijete, daš mu svu uslugu kao da je u svojoj kući. Pritom, braniš prevaranta od svih, svađaš se sa ljudima koji ga pljuju. Ostavljamo ga u kući i kada ga Miljana istjeruje jer znamo da nema gdje, a đubre sada pljuje i nalazi mane što smo objavili da je pobjegao sa dugom za koji kaže da neće da vrati. Kada smo ološi zašto nisi otišao poslije dva dana, nego si bio kod nas dvije godine? – istakla je Kulićeva.

Međutim, čitava drama Bebice i Kulića nije nešto novo. Ova priča izuzetno nalikuje na sukobe sa Lazarem Čolićem Zolom, takođe bivšim Miljaninim dečkom. Čolić je kao i Macanović i te kako finansijski valjao od Kulića.

– U proteklih godinu i po dana ja sam tom čovjeku otplatila kredit od 20.000 eura, plus sam vratila sve njegove kockarske dugove. On se opet kockao, ispričao mi je da ponovo duguje, i to 50.000 eura. Kada sam mu rekla da mu neću dati pare, počeo je emotivno da me ucjenjuje i govori kako ja želim da ga ubiju, skroz je poludio – pričala je svojevremeno Miksi o Zoli.

