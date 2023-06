I ONA JE TO PREŽIVJELA! Dalila se oglasila povodom raskida Anđele i Zvezdana: Otvoreno je podržala ovu stranu

Anđela Đuričić je ostavila Zvezdana Slavnića jer, kako i sama kaže, odlučila je da posluša porodicu i da ostane u Đenovićima.

Ona je otvorila dušu i rekla da joj familija mnogo nedostaje i da joj treba društvo koje nije rijaliti društvo. Ona je takođe potvrdila da zbog svog novog angažmana u medijskoj sferi više ne može da dolazi na Tiktok da “prosi” od fanova giftove.

Anđela je bila na meti mnogobrojnih osuda zbog toga što je ušla u vezu sa zauzetim i dosta starijim muškarcem u rijalitiju. Sada kada je raskinula sa njim, svi su se ućutali i opet kao da nailazi na neodobravanje.

Ipak, jedna rijaliti zvezda se oglasila i dala podršku sireni iz Đenovića.

Riječ je o Dalila Dragojević, koja je bila cimerka Anđeli u “Zadruzi 5”, a sada joj je i koleginica na televiziji gdje su obje zaposlene.

Ona je podijelila emisiju u kojoj Anđela priznaje raskid na svom zvaničnom Instagram nalogu i na taj način pružila podršku svojoj nekadašnjoj drugarici.

Dalila najbolje zna kako je to kada te svi osude, jer je i ona bila na meti moralnog osuđivanja u prethodnoj sezoni, dok je tu ulogu od nje preuzela Anđela u sljedećoj sezoni.

– Dalila i Anđela su započele svoje prijateljstvo u Zadruzi 5. Sirena iz Đenovića je bila jedna od rekih koja je stajala na stani Dragojevićke kada je ostavila muža Dejana i prepustila se Filipu Caru. Starleta iz Šepka je veliku utjehu našla u ovom prijateljstvu. Ipak, situacija se do kraja rijalitija promijenila, te je ovo prijateljstvo puklo. Uzrok je ležao o ljubomori. Filip Car je tvrdio Dalili kako treba da se ugleda na smjernu Anđelu, što je ovoj jako smetalo. Do konačnog kraha je došlo kada je Dalila, navodno, flertovala sa Matijom Matijevićem, tadašnjim dečkom Đuričićeve. Od tog trenutka one su se često vrijeđale i prepucavale za crnim stolom.

Njihovo pomirenje se odigralo nakon Anđeline diskvalifikacije kada su Zvezdan i on gostovali u njenoj emisiji “Da li… sa Dalilom”

