“ANĐELA ĆE DOĆI PO STVARI!” Zvezdan prvi put o raskidu sa Anđelom – Nije u redu prema njoj…

Kao bomba je juče odjeknula vijest da su Anđela Đuričić i Zvezdan Slavnić raskinuli, a ubrzo je Crnogorka potvrdila da je do raskida došlo i da se vratila kod roditelja u Crnu Goru.

Zvezdan se od juče nije oglašavao ovim povodom, a danas je odlučio da u par riječi otkrije šta se desilo, te da Đuričićeva treba da dođe do stana kako bi pokupila svoje stvari.

– Ne želim da pričam o našem raskidu javno jer ne znam da li je konačno ili ne. Anđela će doći po njene stvari, ali to je to između nas. Snimili smo jednu emisiju i na tome ce ostati, to je stalo. Ne znam da li je definitivno kraj sa Anđelom, desila se svađa, ali ne mogu da otkrijem detalje jer nije u redu prema njoj. Ne znam samo do kada će gospođa (Ana) da priča o meni i da me blati na takav način. Svi znaju šta se sve desilo u “Zadruzi”, a ja o njima otkad sam izašao niti pričam niti ih pominjem, dok one o meni – rekao je Zvezdan za “Blic“, a onda spomenuo tužbe koje je Ana navodno pripremila.

– Meni ni jedna tužba do sada nije stigla, sa Anom nemam nikakav kontakt, niti želim da imam, a sada nemam ni sa Anđelom – rekao je Zvezdan.

Podsjetimo, Anđela Đuričić otišla je u rodnu Crnu Goru kod roditelja, dok je Zvezdan ostao u stanu oca Moke Slavnića.

Facebook komentari