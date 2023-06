Džulija Roberts: “Svijet je opsjednut spoljašnim izgledom, a to je posljednje što treba cijeniti kod čovjeka”

Moli sve žene da zauzmu aktivnu poziciju i prestanu da obraćaju pažnju samo na spoljašnju ljepotu, na štetu samih sebe i svoje prirode. Evo njenih riječi: Savršenstvo je bolest mnogih nacija. Mi pokrivamo naša lica tonama šminke. Redovno koristimo botoks i morimo sebe glađu zbog “idealne veličine”.

Pokušavamo da ispravimo to što apsolutno nije potrebno popravljati. A ono čime bi trebalo prvenstveno da se bavimo, ostaje bez naše pažnje. Znate li šta je to? To je naša duša. Duša, kojoj je potrebna pažljiva njega i briga. Došlo je vrijeme da bavimo njom.

Recite iskreno, kako možete očekivati da vas neko zavoli, ako ne volite sami sebe? Ako prekrivate svoju spoljašnjost, zar se može reći da ste zadovoljni sobom? Ne. Želim da jasno razumijete: nije važno kako izgledaš spolja, ako si apsolutno prazan unutra.

Danas želim da kažem svima: više neću koristiti šminku. Ne želim da se šminkam, jer sam se umorila od nošenja tuđeg lica. Vrijeme je da se bace maske. Znam da imam bore, ali hoću da se vide. To sam prava ja. Želim da me prihvatite takvom kakva sam,piše Infpultinfo

Danas je svijet opsjednut spoljašnjim izgledom. Vi čak ne možete ni zamisliti koliki je promet kompanija, koje su založile u vašim glavama misli o tome, da treba da ulažete finansijska sredstva u to, da odložite neizbježne znake starenja, pribejegnete nezdravoj i neprirodnoj upotrebi anti-aging proizvoda.

​Principi ljepote XXI vijeka jasno se mogu definisati kao nenormalni. To je ljepota na steroidima, koji se, kao virus, šire po cijelom svijetu. To je užasno! Da li shvatate da vještačka estetika vlada svijetom, držeći nas zatvorene u zatvoru svojih iluzija u vezi spoljašnjosti?

Umjesto da živimo i pratimo svoju prirodu, prisiljeni smo da pratimo te kanone ljepote koji su nam nametnuti. Ali znate šta? Umorila sam od toga. I kažem sebi: stop. Pozivam sve vas da se zaustavite i sjetite ko ste stvarno, šta zaista želite. Sjetite se ko ste.

Niko nikada ne može zadovoljiti kriterijume ljepote 100%. Spoljašnji izgled je poslednje, što treba cijeniti kod čovjeka. Sve, što je bitno je – duša. Zapamtite to zauvijek.

