PRVE RIJEČI KOJE JE OSMAN REKAO STEFANU VAN PRITVORA! Čim ga je ugledao zagrlio ga je i IZUSTIO OVO

Stefan Karić juče je pušten iz pritvora nakon što je skoro mesec dana bio zatvoren zbog optužbi za nasilje.

Podsjetimo, Nataša Šavija je prijavila Stefana Karića za nasilje, te je dala svoj iskaz u Tužilaštvu nakon čega je Stefan pušten kući iz pritvora.

Ispred porodične kuće na Zvezdari gde je dom Karića, bilo je mnogo novinara koji su snimili povratak Stefana kući, ali on nije bio raspoložen za davanje izjave, uz riječi da je razočaran kako su mediji izvještavali, te da on to nije zaslužio, budući da ništa još nije dokazano.

KLIK OVDJE.

Stefan je uzeo svoje stvari iz gepeka i pozvonio na kapiju, te se na pragu kuće pojavio i Osman Karić koji ga je jako zagrlio uz osmijeh, te duhovito prokomentarisao kilažu Stefana, koji je dodao koji kilogram:

– Pa gdje si bre! King Kong j*.ote – smijao se Osman i udario Stefana po leđima te su zajedno ušli u kuću.

Osman je dao izjavu za medije te i rekao da je Stefanu bila uplaćena hrana u pritvoru, te je i logično da je nabacio koji kilogram u zatvorenom prostoru, piše Srbija danas.

Facebook komentari