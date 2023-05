KONAČNO OTKRIVEN MOTIV MONSTRUOZNOG ČINA: Nataša Šavija priznala zašto ju je Karić prebio! Užasnut ćete se!

Starleta Nataša Šavija stigla je u Osnovno tužilaštvo u Rumi u kom je saslušana kao oštećena u istrazi koja se vodi protiv Stefana Karića, piše Srbija danas.

Šavija je u tužilaštvu ispričala šta se dogodilo kobne večeri.

Kako je rekla pošto je izašla iz tužilaštva, Stefanu je zasmetao njen duboki šlic na haljini, i nikakvog konflikta od ranije nije bilo između njih dvoje.

– Nemam bolove trenutno. Oko mi je povrijeđeno, čeka me još jedna operacija. Da bi bilo funkcionalno oko, trebat će i plastična operacija – rekla je Šavija po izlasku iz tužilaštva.

– Bio je tako težak prijelom da nije moglo da se uradi sa jednom operacijom. Poslije mjesec dana, oko mi je još modro i spušten kapak. Nadam se da ću biti bolje i da ću psihički biti bolje – rekla je Šavija, kojoj su najveća podrška roditelji.

– Karić je za doživotnu. Nije me ubio odmah, a realno je mogao da me ubije. Nemam riječi. Ako ne bude optužen, ja ću ovim da se bavim doživotno. Da neko tako nešto uradi, da mi ovako slomi jagodičnu kost – rekla je Nataša, koja je upitala ko je to Stefan Karić da njoj presudi.

– Ako sam loš čovjek, meni će Bog da presudi – dodala je Šavija.

Šavija je dodala da je Osman Karić, otac Stefana Karića, nije zvao nijednom, i veoma loše reaguje na njegove izjave u medijima, piše Srbija danas.

