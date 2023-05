“ANA I ZVEZDAN SU BILI ZAJEDNO 4 GODINE! NEMOJ DA GLUMI UCVELJENU!” Slavnić nikad brutalniji prema Ćurčićevoj

Moka Slavnić, otac diskvalifikovanog Zvezdana Slavnića, gostovao je sa sinom i njegovom djevojkom koja je takođe diskvalifikovana, Anđelom Đuričić, na Hype televiziji, gdje su ih ugostili Milan Milošević i Dalila Dragojević.

Moka se prisjetio i izjava Ane Ćurčić u trenutku kada je ušla u Zadrugu, te u emisiji otkrio da je Ana navodno slagala, jer je ona prva ostavila Zvezdana zbog Aleksandre Nikolić, te se nadovezao i na broj godina koje je provela sa njegovim sinom, navodeći da je većinski, tokom njihove veze, Zvezdan bio u zatvoru.

– Tada je već Ana pukla i rekla je, javno, da je prvo ona odjavila Zvezdana, zbog Aleks. Sa kojim pravom onda kažeš da si prevarena? A Zvezdan je, ne znajući to, toliko je fer, on je ustao i rekao “raskidam”. Ona ulazi kao ucveljena, jer je to sad kao javno – govorio je Moka, pa se osvrnuo na godine koje je Zvezdan proveo sa Anom.

– Ja sam bio zadovoljan što je on bio sa njom. Jer kad je neki muškarac sa nekom ženom, velika šansa za tu vezu je da bude stabilna. Ona je u jednom trenutku rekla da je bilo jedanaest godina, to će biti dvanaest, od toga dvije ipo Kruševac (zatvor), četiri ipo Švajcarska, pa koliko su to bili zajedno? Četiri – rekao je Slavnić, piše Srbija danas.

