PRAVA ISTINA O ZVEZDANOVOJ DISKVALIFIKACIJI: Vidio je Anu u krevetu ovog zadrugara, a onda je UZEO PALICU

Zvezdan Slavnić je diskvalifikovan prije dvije večeri iz Zadruge. Za njim diskvalifikovana je i Anđela Đuričić koja je udarila Maju Marinković.

Dva dana nakon toga, tokom emisije “Pretres nedjelje”, Ivan Marinković je ispričao svoju stranu viđenja diskvalifikacije, te iznio nepoznate detalje.

Kako je Ivan naveo, Zvezdan je rano te večeri bio nervozan i “cupkao nogom” od trenutka kada je vidio da Ana Ćurčić leži na krevetu Bilala Brajlovića. Nakon toga kreće haos i Zvezdan nedugo zatim uzima palicu i lomi po spavaćoj sobi.

– Ovdje se svaka sumnja baca na Zvezdana, a ne na Zoricu. Onaj dio:”Jedno ”Z” te je izdalo”, to je aludiranje na njega. Vrlo su konkretni, pametan može da pročita između redova. Ne želim da aludiram na Zoricu, kad je sve jasno. Stvarno je čudna atmosfera od momenta kad je Zvezdan otišao, jer svi imamo vremena da sumiramo sve utiske. On je mogao da izdrži sve, ali ga je ipak teret koji je bio na njemu ipak savladao. On je od svih ljudi koji su pravili sr*nja, možda i najmanje kriv za neke stvari. Tokom cijele večeri, pred jutro kad se sve desilo, bio je jako nervozan – kazao je Ivan.

– Te noći je Ana ležala pored Bilala u krevetu, a on je krenuo da cupka, vidno je bio nervozan zbog svega – istakao je Miljan.

– Ana jeste bila na mom krevetu, Zvezdan je to vidio, ali ništa nije rekao – dodao je Bilal.

– Mene je Zvezdan pitao od kog trenutka su Ana i Bilal bliski da ona njega stalno brani?! Ništa mu nije bilo jasno – rekao je Miljan.

– Ona mene nije branila, to nije istina – dodao je Bilal.

– Zvezdan je prvo ostavio Anđelu, kada je Ana ušla. Njegov drugi pokušaj da se priibliži Ani bio je da joj ne kaže nikakvu ružnu riječ. Ja ne kažem da Zvezdan ne voli Anđelu, ali je istina da je ipak njega nešto vuklo ka Ani. Osmijehivao se Ani, ona njemu, to je činjenica. Poenta je da se tom čovjeku sve skupilo. Sumjam da se on nije pokajao jer je prevario Anđelu s Majom. Vidjeli smo da joj se nakon svega vratio. Rekao je noć prije nego što je izašao: ”Ko mi malu (Anđelu) bude dirao, neće valjati!” Plašio se tih nominacija, trpio je sve u sebi. Meni je samo čudno jer je dopustio da se Anđela onako zakači s Majom. Glavi problem mu nije bila Ana – istakao je Ivan.

– Jao, jao, šta bre pričaš ti? Ništa nije tako. Ljubav je bila jednostrana, samo je Anđela voljela – dodao je Janjuš, piše Srbija danas.

