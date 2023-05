“POZIVALA SE NA ACU BULIĆA DA BI ISKOMPLEKSIRALA ZVEZDANA!” Miljan udario po Ani: Kakav si ti primjer ženama?

Tokom “Pretresa nedelje”, Miljan Vračević nije imao lijepe reči za Anu Ćurčić koju je branio od kada je ušla u Zadrugu.

Miljan je rekao da je Ana mnogo pogriješila, kao i da nije nikakav primer ženama koje su prevarene.

– Zvezdan je doveo Maju kod Zorice, a tu je bila i Anđela, kako bi razriješili šta je kojoj rekla. On je teško podneo to što je Maja navodno rela Anđeli, jer mu je ona prebacila što priča sa ženama koje je ne vole. Ona je Zvezdanu tad u kriznom momentu stavila so na ranu dodatno. Za Anu sam se borio od prvog dana njenog boravka. Ona je rekla da je napolju prijatelj s mojom ženom, a ja sam i prije toga bio tu za nju. Skakao sam za nju – rekao je Miljan.

– Ja sam to poštovala – dodala je Ana.

– Doživio sam od nje da mi kaže da sam go*no od čovjeka i da sam klempav i nosat – rekao je Miljan.

– Ne, nego da se pokriješ ušima – kazala je Ana.

– Okružena si mediokritetima. Ako jedna žena na dva metra od tebe opšti s tvojim mužem, a ti se poslije družiš s njom, onda imaš problem – dodao je Miljan.

– Mi se ne družimo – istakla je Ana.

– Pravila si joj poklon. Kakav ti primjer daješ prevarenim ženama? – upitao je Miljan.

– Ti si jedva čekao da pričaš ove gluposti – rekla je Ana.

– Došla si prvo veče i rekla Marku Smiljiću: ”Je l’ hoćeš da me trenuraš?”, onda si laktom zakačila Smiljića, a na kraju rekla da te čuva neko mnogo jak, aludirajući na Acu Bulića. Zvezdan je radio loše stvari, ali sam sebi, nikom od nas. On se Maje uplašio – rekao je Miljan.

– Da li si ikad rekao Zvezdanu ovo što si sad rekao? – upitala je Ana.

– Da – odgovorio je Miljan.

– Da li si rekao Zvezdanu da sam ga ja zloupotrijebila? – upitala je Ana.

– Rekao sam da si se pozivala na Acu Bulića, kako bi ti iskompleksirala Zvezdana. Meni je krivo zbog svega što si doživjela, ali je paradoksalno da držiš Slađu za ruku. Ona je prva rekla da oženjeni ostavljaju žene zbog nje. Maja je polno opštila s tvojim bivšim. Ako ti je ravna linija, nema lirike, nema pjesama. Ani je bilo najuvrijedljivije kad su rekli da je ima emociju prema njemu. Maja ti je smetala dok je bila sa njim, a poslije si postala drugarica s njom, dok si Anđelu vrijeđala – rekao je Miljan.

– Anđela je meni sve i svašta rekla. Zar je to što sam joj rekla, jednako kao ono što mi je uradila? – upitala je Ana.

– Da, ali druženjem s Majom demantuješ samu sebe. Naše prijateljstvo je napuklo onda kada sam ja pričao ko je bio mangup, a rekao sam da je to Zvezdan. Nije mogao svako da bude s Ksenijom Pajčin – rekao je Miljan.

– On nije bio mangup, bio je dijete tada. Mokin sin. Ja Zvezdana znam jako dugo. On je bio dobar frajer. Ti njega kanališ time što pričaš da je on bio tada mangup, a bio je dijete – dodala je Ana, piše Srbija danas.

