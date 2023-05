BRUTALNO RASKRINKAVANJE ANE ĆURČIĆ: Filip Car uništio Zvezdanovu bivšu! Orila se Bela kuća

Protekle noći tokom emisije “Pretres nedelje”, Filip Car rešio je da se obruši na Anu Ćurčić.

Usledilo je brutalno raskrinkavanje.

– Rekao mi je da sam ga varala sa Popajem. On je iznosio da je Popaj mene varao i da sam ja bila blam Beogradu, njemu na dušu i čast. Ja neću pričati što je Zvezdan to iznosio, bila mu je namera da to kaže i neka stoji iza reči koje je uputio za tog čoveka – poručila je Ana

– Ne mislim da imaju ljubavnu konataciju. Jutro u pabu može da se prepiše ludilo, ali nije mi to prvi put sa Anom, ona ga meni zavuče i kaže za razgledicu da sam mislio na Zoricu. Ona samo spinuje i kontra roka, ja nisam budala – rekao je Car.

– Igraš rijaliti i voliš kamere, a ja to neću da dozvolim. Znaš šta pričaš i kad pričaš, imaš pravo da kažeš sve što misliš, to je tvoje pravo, ali mene neće ništa da dotakne. Taj čovek, moj prijatelj, imam potrebu da ga odbranim jer je možda sad sa mojom decom. Čovek ima svoju ozbiljnu vezu i devojku sa kojij živi, našao mi se kao čovek, a ja nisam neko ko d*petom zatvara vrata. Ti kao šerif izlaziš u bademantilu i da svoju devojku nazivaš k*rvom, ona te voli, a ti si sa njom zbog gledalaca. Ti njoj nećeš preći za ono što joj se prepisuje i što si ti meni pričao – govorila je Ana.

– Ja ću reći šta radi meni, ovo da se htelo na Zoricu, a pisano je da posluša mene i da se mane Zvezdana. Aleksandra je meni rekla da je pod tim nekim imenom njena ćerka i da su pisale mnogo bitne stvari za nju od njene podrške i bitnih ljudi. Ona je uvek išla u kontru, kad nešto banalno pitam, ona optuži mene – govorio je Car.

– Stavljena je tačka između tebe i Zvezdana, kao da je čačkano više puta sa tvoje strane – rekla je Ivana Šopić.

– Smejala si se, ja sam stajala ovde i gledala – dobacila je Aleks.

– Kako tvoji bliski prijatelji misle da ti njega voliš? Zorica se šokirala kad si ti rekla da kad biste Zvezdan i ti ovde bili kao par da biste pravili šou – dodala je voditeljka.

– Zorica zna zašto sam ja dala pesmu. Ja ću da objasnim moj problem i Zorica to zna, borim se sa mnogim stvarima zajedno sa njom – rekla je Ana.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari