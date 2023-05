ANĐELA TRAŽI SVOJU HITNU DISKVALIFIKACIJU! Isplivao snimak razgovora sa članom produkcije! (VIDEO)

Nakon još jednog raskida sa Zvezdanom Slavnićem, Anđela Đuričić je zatražila od Drveta da je lažno diskvalifikuju iz “Zadruge” kako bi videla Zvezdanovu rekaciju.

Anđela Đuričić otišla je kod Drveta mudrosti i poverila mu se o svom odnosu sa Zvezdanom SlavnićemMlada Crnogorka istakla je da su se njih dvoje ponovo posvađali i raskinuli, kao i da ne želi više da mu prelazi preko nekih reči i dela jer smatra da nije zalužila takav tretman od svog partnera.

– Sve je počelo pre dva dana, kada je on imao sukob sa Anom, nakon toga nije hteo da razgovara sa mnom. Ja sam ga posle emisije pitala kako je. On mi je rekao da nije dobro, ali je otišao da spava. Sinoć je došao u emisiju, ali ceo dan nije komunicirao sa mnom, a ni sa drugim ljudima. Jedino što je bilo pred emisiju što mi je prebacio šta sam obukla – započela je Anđela razgovor sa drvetom.Ona je zatim otkrila kako je došlo do sukoba između nje i ZvezdanaDošla je emisija gde sam se ja raspravljala sa Majom oko haljine, meni je smešno šta devojke rade. On je meni prebacio kako se ja ponašam. On je meni zamerio što sam se svađala sa Majom, pa je rekao da je bolje da budemo drugovi do kraja rijlitija. On kada je nerovozan, ja ne smem da odgovorim na pitanja, pa mi je potom rekao da se iselim iz izolacije, nakon toga on je mene jurio, ja sam išla u pab. Vređao me je da sam folirant, da glumim, a ja sam mu rekla da izađe jer ne moram da ga slušam. Ja sam htela da se smirim, a nisam htela da pravim scene, a on me je ucenio da će da mi baci stvari i ja sam nakon toga otišla kada on nije bio tamo, ja sam se iselila. On je nakon toga tražio da razgovramo, posle razgovora sa Anom, hteo da priča sa mnom, ali ja nisam htela. On se nadao da ćemo se pomiriti, ali ništa od toga – nastavila je Đuričićeva.

Đuričićeva je zatim ispričala da ne želi više da trpi takvo Zvezdanovo ponašanje jer nije zaslužila nakon svega što je prošla sa njim.

– Neću ja da tripm to, on kao da se sprda sa mnom, on čas jedno, čas drugo, meni se sve menja i gorim. Ja ne želim to, teško mi pada. On meni stalno traži razloge za raskid. Priča kako je umoran od svega, a sa njiim sam prošla sito i rešeto. Neću to da trpim više. Ja se borim, ali me je doveo u stanje šoka, jer se ja borim za čoveka koji želi da raskine sa mnom, a on opet razgovara sa bivšom ženom posle ko zna koliko puta, ja sam okrenula list, neću da ponovo ovo prolazim, neću, vratila sam se u krevet i to mi treba da odmorim od svega. On meni govori da me voli, a ovako nikada nije rekao da me voli pred ljudima, čudno mi je da čovek koji ima emociju prema meni radi mi te stvari. Međutim da ima emciju prema meni, ne bi ni to uradio. Čekam da vidim kako će da se ponaša u emisiji. Nema poente drugačije – nastavila je zadrugarka.

Anđela je zatim zatražila od Drveta mudrosti da bude diskvalifikovana kako bi videla Zvezdanovu reakciju.

– Ana i Zvezdan su sinoć izgladili odnos, a meni smeta što oni i dalje pričaju. Ja jedva čekam da čujem o čemu su oni pričali. Nego Drvo ja bih volela da budem diskvalifikovana da bih videla kako će Zvezdan da reaguje, mene zanima kako će to da izgleda – saopštila je Anđela svoju konačnu odluku, koja je zatekla i Drvo, iako se samo radi o predlogu da to bude mali eksperiment, a ne stvarna diskvalifikacija.

