SVI BRUJE O POMIRENJU ZVEZDANA I ANĐELE: Spremni da je razapnu zbog postupka: “Šta vam je to čudno?”

Miljana Popović, Ivan Dragić i Predrag Lazić- Peca nastavili su da komentarišu aktuelna dešavanja iz Bele kuće. Oni bruje o tome da če Anđela i Zvezdan da se mire, a da li su u pravu to ćemo tek da vidimo.

– Prevara je prevara, da li je bila tri mjeseca, nije bitno – rekao je Peca.

– Ma boli me ku*ac da ja nekoga osuđujem – rekla je Miljana.

– Pomirit će se Zvezdan i Anđela – rekla je Miljana.

– Da – rekao je Dragić.

– To i ja mislim – rekao je Peca.

– Onda će nju da razapnu – rekao je Peca.

– Ko će da je razapne kad će tad da bude sa Zvezdanom opet, neće smijeti niko ništa da joj kaže – rekla je Miljana.

– Ja ću prvi da joj kažem – rekao je Peca.

– Bukvalno kao da ga peca, da on proba da ga osvaja… Jer to radi Maja Marinković, komplksira ga – rekla je Miljana.

– I da ga voli i da ga ne voli šta vam je tu čudno? Ljudi 13 godina bili zajedno – rekao je Peca.

– Zato što dođe tu i priča njemu svašta – rekla je Miljana.

– Ona je ustala i rekla da ona njega čita kao otvorenu knjigu. On je siguran u to da ona njega voli… Mislim da on ne bi podnio da ona ima drugog muškarca – rekla je Miljana, piše Srbija danas.

