“Zadrugari su me vidjeli da klanjam!” Dejan otkrio sa čime se suočava njegova majka nakon što je prihvatio islam

Pobjednik “Zadruge 5” Dejan Dragojević je prethodnih nedelja bio u žiži javnosti zbog priznanja da je prešao u islam.

Dejan je tokom Ramazana posjetio Medinu, a zatim i Meku, a sada je priznao da je u islam prešao pre četiri godine, te da su ga i takmičari tokom njegovog učešća u rijalitiju vidjeli da obavlja molitvu, što znači da su oni i tada znali za njegovu odluku o promjeni vjere.

– Ja sam se i u rijalitiju molio Bogu, mada to i niko nije znao, vidjeli su, imali su par puta da me uhvate, i odlučio sam da se zahvalim Bogu. Mislim, što se mene lično tiče najbolji i najčistiji način, tako da, ono, usmjeriš pare na neku dobru stranu. Nekako mi je bilo da odem tamo gdje kada čitaš i izučavaš sve te vezuje za ta dva mjesta, Meku i Medinu, tako da mi je to bila želja – istakao je Dejan, pa progovorio o tome kako je njegova porodica reagovala na ovaj njegov čin:

– Njima je bilo čudno kako će reagovati okolina, pošto mama drži frizerski salon u Veterniku i sada uvijek dođu, neko priča i pita, ljudi nemaju pardona. Granica ljudi i kultura su se pomjerili, tako da, mogu da razumijem šta će mamu pitati u tom trenutku. Ali šta da radim, ja ne mogu cijeli život da krijem da ne bi mamu neko pitao, ja sam sam rekao sve što je trebalo da se kaže i nekako se sve smirilo – rekao je Dejan i dodao:

– Ma šta me briga. Ja sam i u rijalitiju pričao, uradio sam sve što je moglo na vrijeme da se uradi, da me ne bi poslije pred kraj rijalitija, turpiraju ti mozak. Ja sam napravio s***e na početku rijalitija koje sam napravio, ali mi je kasnije to dobro donijelo. Ja sam rekao u tom trenutku kada se svega otarasim, džaba druže, ne vrijedi ništa, niti me interesuje, ni zanima, piše Srbija danas.

