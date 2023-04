“MOLI BOGA DA MILJANA PREŽIVI!” Isplivali detalji iz operacione sale – U trenutku joj se pogoršalo stanje

U novom izdanju emisije “Između dve vatre”, autorki i voditeljki Nevene i Miljane Arsić u video produkciji portala Srbija Danas ugostili su Nenada Macanovića, Bebicu.

Nenad je u emisiji otkrio kako je to spasio život Siniši Kulić, o čemu je Marija Kulić govorila u Zadruzi, kao i da će mu biti zahvalna cijeli život.

Pored toga, Nenad je otkrio i da će porazgovarati sa Miljanom kada bude napustila Zadrugu, pa će vidjeli da li će se pomiriti u šta je on skoro siguran.

Bebica je i otkrio detalje Miljanine borbe za život, kada je op’erisana, te da je cijela porodica Kulić prošla kroz pakao u tim trenucima.

– Pred samu operaciju, bili smo u hodniku, pošto je to trajalo cijeli jedan dan, noć, to mučenje. Rekli su nam idite kući, odmorite, pa dođite ponovo. Mi smo krenuli i meni stiže poruka “gdje si”, ja rek’o “evo me idem do kuće”, kaže “pa Miljana je na operaciji, moli Boga samo da preživi”. Sav sam se sad naježio. Mi se vraćamo, doktori, svi su bili tu. Hitno mora operacija – pričao je Bebica i dodao da je najteži trenutak bio kada su lekari rekli da “nema vremena”.

Kako je sve izgledalo, pogledajte u videu ispod teksta:

