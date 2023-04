ANĐELA U ŠOKU ZBOG ČESTITKE OD RODITELJA – ovo je zaprepastilo kada je saznala: “To mi je nenormalno”

Anđela Đuričić je i dalje nesrećna jer joj porodica nije poslala čestitku. Ona se o žalila Aeksandri Nikolić i Filipu Caru.

Ona je očekivala da će je dobiti za rođendan Jovane Tomić Matore.

– Nije mi očekivano da mi ne pošalju čestitku, meni je to nenormalno. Znate neke stvari i baš zbog toga kad vide koliko mi je teško, valjda treba da se pošalje i kad vide koliko su me povredili jer mi je nisu poslali. Ispada kao da su me ostavili, to me boli više nego bilo šta drugo – govorila je Anđela.

– Biće drugačije kad vide da imaš čvrst stav – rekao je Car, piše Srbija danas.

