‘NE MISLIM DA ĆE NAS IŠTA POLJULJATI’ – Anđela priznala da TAKTIZIRA sa Majom, spremna da se bori protiv nje ako krene na Zvezdana!

U posljednje vrijeme, od kad je Zvezdan sam otišao u radio i rekao joj da ne želi komunikaciju jer je vjerovatno primijetio da nam stvara pritisak, bespotrebni problem. Da li ona od tad pokušava nešto ne znam i ne zanima me, gledam da je iskuliram maksimalno. Zamjeraju mi jer prećutim na Maju. Ne postoji neko kome ne smem da kažem, ali rekla sam da nikad ne bih bila sa momcima sa kojim je ona bila jer ona ima potrebu da naglašava da je svi vole. Ja da sam na Aleksandrinom emstu ne bih mogladto da slušam. Maja kad dobije reakciju zakači se i ide dalje i dublje da bi rekla da sam i ja ista kao ona i da bi me omalovažila u njegovim olima. Tu moram da priznam da sam proračunata. Meni pored svega ozbiljnog ne treba ona, niko nam je ne bi skinuo sa grbače. Koliko sam iskrena u sukobu sa Anom, toliko sam tu stišana. Moja veza se trenutno drži na klimavim nogama zbog Ane što je prirodno – rekla je Anđela, piše e-turneja.

Koliko teško ti pada da ne reaguješ na te stvari? – pitao je Marko

Iskreno mi je mnogo lakše od kad je to uradio. Ne mogu da shvatim da on ne vidi da se ja loše osjećam zbog toga i onda sam digla ruke. Vidim da joj se on ne obraća i ne gleda u njenom pravcu – rekla je Anđela.

U kom smjeru će ići vaš odnos i da li će nešto uspijeti da ga poljulja? – pitao je Marko

Ne mislim da će išta uspijeti da nas poljulja. Mislim da će Maja i dalje pokušavati, ali neću dozvoliti da to uradi bez obzira što nisam u takvoj poziciji – rekla je Anđela.

