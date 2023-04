RASKID PRED MILIONSKOM PUBLIKOM! Zvezdan ostavio Anđelu i priznao da bez Ane ne može u životu

Tokom emisije “Pitanja novinara”, voditelj Darko Tanasijević je postavio pitanje Maji Marinković a potom je podigao i Anu Ćurčić.

– Svi koji misle tako nešto za mene, oni su retardirani kad tako nešto mogu da pomisle, izvlače iz konteksa neke stvari. Mene je ovo jako pogodilo. Nek realno sagledaju situaciju. Ja nisam u istoj situaciji kao prošle godine, ne obraćam im se tako često. Meni nije ugodno da im se stalno obraćam za crnim stolom. Odvratni su svi koji su to pomislili – govorila je Anđela.

– Pre neki dan si indirektno udarila na Zvezdana nakon Marijinog izlaganja, jer si negde potvrdila njenu priču da on igra sa tobom rijaliti? – glasilo je pitanje.Ona od početka ima mišljenje da on igra igru sa mnom. Pušten je jedan deo razgovora, ali to nije ceo razgovor. Niko normalan zarad igre ne bi ustao javno i ostavio ženu. Ja u to ne mogu da poverujem – kazala je Anđela.

– Šta misliš o Marijinom izlaganju o Zvezdanovoj taktici vezano za Anđelu? – glasilo je pitanje.

– Nikako mi nije bilo logično da se ona složila sa svim što je Marija pričala. Ja bih drugačije postupila. Ako smatram da Zveki nema nikakvu nameru, ne bih se složila sa Zoricom. Trebala je da ustane i kaže da se ne slaže. Ja ne mislim da je on imao neku nameru da pikira Anđelu – rekla je Maja.

Na koji način Anđela turira i gasira Zvezdana? – upitao je Darko.

– Identični su im stavovi i rečenice. Savetuje ga na osnovu iskustva koja ima od prethodne godine. Ne mislim baš u svemu ali u dosta stvari – rekla je Ana.

– Rešila si još jednu tužbu za Anđelu? – upitao je Darko.Pa da, za policiju, zbog toga – rekla je Ana.

– A ona je pratila rijalitije još kad je bila Nataša Šavija, kao ona je neiskusna. A što se – rekla je Anđela.

– Sada da je Zvezdan fer, on bi trebao da kaže gospođici da smo mi samo jednom pogledali taj rijaliti. I eto ko koga tu boli. Prirodno je i normalno da budeš ljubomoran. Ja mislim da bi ona za mnogo manje stvari išla na tužbu – kazala je Ana.

– Žena sa kodeksima mene kao tuži, ona je kao džek – kazala je Anđela

– Da li ti Anđela imaš kodekse? – glasilo je pitanje.

– Evo nek bude da nemam. Anđela je gorda – rekla je Anđela

– Jel ti znaš šta je gordost Anđela? – upitala je Ana.

– Jel ti veruješ u Boga? Jel znaš ti o sedam smrtnih grehova? upitala ju je Ana.

– Ona mene pita jel ja verujem u Boga. Ona da je normalna ne bi me to nikada pitala. Žena koja ima psihičke probleme da mene pita jel ja verujem u Boga – kazala je Anđela.Moja drugarica je popadija, mislim da znate šta to znači. Ona meni postavlja ovakva pitanja. Ona tako povređena dolazi ovde i pokušava da spasi takvog muža – govorila je Anđela

– Stigle su mi sada osobine gorde osobe – pročitao je Darko sve osobine.

– Evo stojimo jedna naspram druge, iste smo – kazala je Anđela.

– Sa tobom više nemam nikakvu komunikaciju, raskidamo. A ti reci kakav smo dogovor imali – ubacio se Zvezdan.

– APRILILILI – kazao je on.

Kako je sve izgledalo, pogledajte u nastavku:

