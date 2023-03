PONUDILI MU 100.000 EURA DA UĐE! Pobijedio je u šou, sad mu se ukazala NOVA ŠANSA – dao konačan odgovor PRODUKCIJI

Nekadašnji pobednik dečijeg muzičkog takmičenja “Pinkove zvezdice”, Ljuba Stanković, sa samo šest godina postao je regionalna zvezda, snimio je duet sa Severinom, ali se odjednom povukao sa javne scene.

Mladi pevač sada je odlučio da nastavi putem kojim je krenuo 2018. godine i otkrio je detalje koji su obeležili njegove početke, te priznao da je dobijao punudu od 100.000 evra da uđe u rijaliti programIstina je da sam dobio ponudio ponudu da uđem u rijaliti, tada sam bio baš mali, snimao sam pesmu sa Severinom. Želeli su da uđem, mom tati su ponudili 100.000 evra, ali on to nije dopustio. Rekao je: “Šta on tu ima da gleda? Kako se svađaju i tuku'”. Meni to sve izgleda zanimljivo, dok se gleda putem malih ekrana, ali mislim da meni mesto nije tamo. Ne bih ušao ni sada, gledam svoj pravac, da što više budem u studiju i da radim na novim pesmama. Nisam više za bilo kakvo takmičenje, a ni za rijaliti – istakao je Ljuba, a zatim otkrio zašto se povukao iz medija.Nije me bilo jedno vreme u medijima, nisam bio prisutan u novinama, ali sam vredno radio na novim pesmama. Bio sam u studiju. Imao sam nastupe i svoje solo koncerte po Australiji, Francuskoj i širom Evrope, nastupao sam sa sestrom Marinom – izneo je mladi pevač za “Informer”

Facebook komentari