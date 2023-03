Plenković odgovorio Milanoviću: Šalje pisamce

“Ostaviti lične odnose po strani”

– Uvjeren sam da ćete se složiti kako je naša dužnost staviti lične odnose po strani i ispuniti naše ustavne oabveze u interesu Republike Hrvatske – napisao je Milanović.

Plenković na pismo Predsjednika Republike nije odgovorio, a na današnjoj press konferenciji se osvrnuo na njega.

– Ta neka igrica Dr. Jekyll i Mr. Hyde da bi prekrio neke teme koje se tiču njegove porodice. Nema tu nikakvih ličnih odnosa i oni su nebitni. Postoje politički odnosni između institucija, a politika je kako siješ tako žanješ. Radi se o temama koje pokrivaju ministri Banožić i Medved koje on vrijeđa na dnevnom nivou. Ja sam i ranije slao pismene prijedloge, još nakon ruske invazije na Ukrajinu, ali tada nije bilo interesa – rekao je Plenković i dodao:

“Pismo nije pisao Milanović”

– On se u tom svom pisamcu osvrće na to da Vlada samostalno zauzima stajališta u nekim politika, ali kako da sarađujemo s nekim koji ima proruske stavove. Sjetite se samo briljantne blokade Švedske u NATO-u. Što se tiče SOA-e, Banožić je predložio osobu, ali odgovora nema, kao i za brojne druge ambasadore. To pismo nije on pisao nego neko iz njegovog ureda ko još ima koliko-toliko dostojanstva. Ne može se jednoga dana nekoga vrijeđati, a drugi dan pozivati na sastanak.

Facebook komentari