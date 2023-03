“TO NIJE MOJA ANA” – Zvezdan nakon posljednjeg skandala koji je tresao Zadrugu, ne može da prepozna bivšu ženu

Mikica Bojanić objasnio je Zvezdanu Slavniću oko čega je nastao haos sa Miljanom Vračevićem, piše Srbija Danas.

– Kao da su joj Neca i Peca djeca pa podbadanja sa strane. Zoričica kaže zašto oženjen čovjek dopušta da se priča. Kažem ja njoj poslije, ona meni kao imali smo svađu, a Ana se okreće i govori Neci. Objasnio sam joj da ja sa njom nemam problem – rekao je Mikica.

– A šta je rekao on? – pitao je Zvezdan

– Da ne može jedan oženjen čovjek tako da se ponaša i da tako radi. Rekao sam da ne razumijem. One pale Necu, a ja se danas obraćam Miljanu i molim ga da ne komuniciramo više jer nema potrebe. Vidim šta radi, nisam ja ovi klinci – rekao je Mikica.

– Juče je bila priča kako sam joj rekao da ne priča ništa i da ide tamo. Utorak uveče. I uveče je đuskala, bila raspoložena. Sad da li je to jer je pričala sa mnoom ne znam, da bi juče opet bilo je*anje majke. Ona mene pljuje, ona mene vrijeđa, iznosi polu istinu. Kad sam je vidio slomljenu prišao sam jer sam osjetio potrebu, a sad ne bih ni motkom – rekao je Zvezdan.

– Ja smem da potpišem da nećeš doći u Novi Sad i prvo nazvati mene pa sve ostale, ali to nije tema. Miljan je težak i hoću to da prekinem da se ne bi dalje nastavljalo. Kaže rekao si Labunskom, on sluša Labunskog – rekao je Mikica.

– Mikice ovo nije ta žena, ovo nije moja Ana – rekao je Zvezdan.

