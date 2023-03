“Kao žena me više ne zanima” – Zvezdan podmuklo završio sa njom zauvijek, emocije su mu se skroz ugasile

Zvezdan Slavnić objašnjavao je Maji Marinković da više ne voli Anu Ćurčić.

– Meni se srce cijepa kad ona plače. Je l’ me psuje, je l’ me vrijeđa, iznosi polu istine i polu neistine i prešao sam preko toga. Ono napušavanje se više ne dešava. Meni nije teško Maki jer ja ne foliram, ne interesuje me više. Žao mi je što ću je izgubiti kao prijatelja, ali kao ženu ne. Tu nema ništa više sa moje strane – rekao je Zvezdan, piše Srbija danas.

– Teško je – rekla je Maja.

