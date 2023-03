Osamili se pa se krišom dodirivali! Sijevaju varnice između Ivana i Ane: Jednostavno se u muškarcu rodi…

Nakon emisije “Pitanja gledalaca”, Ana Ćurčić i Ivan Marinković su poveli otvoreni razgovor o njenoj situaciji sa Zvezdanom Slavnićem, piše Srbija Danas.

– Da te pitam, napolju, ozbiljna žena, 4 banke, njegovana. Da li bi mogao neko da je osvoji od vas – pitala je Ana.

– Biću realan. Dok se žena smatra takvom i dok postoje takvi muškarci, i može da je osvoji. To je ono što si ti rekla. Jednostavno se u muškarcima rodi dobra priča, manipulacija – dodao je Ivan krećući rukom ka Ani.

– Da li ti misliš da je on manipulator – pitala je Ćurćićeva.

– Mislim da jeste. Ali ovo što ti pričaš, kad bih sreo takvu ženu, ne bih mislio da može to da joj radi. Uvijek će da se postavi pitanje – istakao je on, ne krijući zadovoljstvo zbog njenog prisustva.

– Ja se tad još nisam izgradila. Zašto sam to trpjela? – dodala je ona.

– On još uvijek nema svijest. Ja živim i dalje u prošlosti, ne mogu da vidim svoju budućnost, a suočavam se sa sadašnjošću, koja je bolna – rekla je Ana.

A razum traži opravdanje i uvijek vraća lijepe momente, kapiram te – rekao je Marinković, a onda su riješili da se dodatno osame u pušionici.

– On bi ispao veći gospodin i prijatelj da mi je prije ulaska rekao da ništa ne oseća, da mi se zahvalio na svemu, rekao da ima odgovornost prema meni… Da mi kaže da neće da me obruka, da se ne brinem. Moja majka mu je mnogo pomagala. Gdje je on tu čovjek? Na sve je došla i ovakva javna prevara – pričala je Ćurčićeva.

– Ja tebe mogu da razumijem – rekao je Marinković.

– Ja ne tražim opravdanje za sebe, ja samo tražim sebe – zagonetno je priznala Ana.

Po društvenim mrežama je već pokrenuta velika debata, a da li su ovo zaista ljubavne varnice, ostaje nam da vidimo!

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

