“Bila sam mu bankomat, dovodio je djevojke u moj stan!” Ana raskrinkala Zvezdanov plan prije ulaska – Zavio me u crno

Zorica Marković sa Anom Ćurčić je razgovarala o Zvezdanu.

Ana je tom prilikom otkrila brojne detalje iz njihovog zajedničkog života u spoljnom svijetu.

– Ja sam pričala sa Ivanom. Pitala sam ga da li misli da manipuliše Zvezdan. A Zvezdan vezuje slobodu za pare. On kad je imao pare, njegova zabava je bioskop i kocka, a preko dana ja radim, a on kocka. Šta sam ja onda bila, bankomat. A pred Zadrugu je krenuo da pravi plan, majka mu je smetala, rekao mi da ja zovem mamu da je vodi u selo, da se mi organizujemo. Klasična sloboda. I sad, pošto sam ja tad radila, jako bih voljela da znam da li je ta djevojka iz kazina bila u mom stanu. Jednu djevojku je doveo u moj stan, javila mi se na Instagramu, rekla je da nisu ništa imali jer ona nije htjela. Koji je to đon. Ovdje nema trunke empatije. Da ima, ne bi na pet metara radio to što radi – dodala je Ana.

– Kako mi je zaparalo uši ono njegovo da si preko njega došla – nastavila je Zorica.

– Ne da sam došla, nego da ću preko njega da zaradim pare. To je on meni rekao. Kapiraš koliko u njemu nema ljudskosti – rekla je Ćurćićeva.

– Vjeruj mi, boli ga d*pe za sve, samo lični interes. Nigdje dubina, nigdje širina, bitno je da se on dobro osjeća. Mi smo i dalje u tamnici. Svakog oko sebe je zavio u crno, to ću ja da ti kažem. Kad se ovo desilo, sve moje drugarice, koje su se distancirale od mene svjesno, rekle su mi da me je Bog pogledao… G*vno jedno. Opet sam bijesna i gadan mi je, pregadan mi je. On misli da je moj spasitelj. Vidi sad ove njihove svađe. Znaš kad bi meni to dozvolio u svijetu? Kad bih ga pitala gdje sam bio, to se ne bi završilo ovakvom raspravom, nisam ni smela da pitam gdje je bio – nastavila je Ana, piše Srbija Danas.

– U, sunce ti j*bem – rekla je Zorica.

Detaljnije u videu ispod teksta.

