“Bili smo nesrećni, uvlačio nas je u tamu!” Anu ophrvale emocije, podijelila sa svima nove detalje o Zvezdanu

U Bijeloj kući se trenutno odigrava emisija “Pitanja gledalaca”, a voditeljka Dušica Jakovljević pročitala je veoma škakljivo pitanje Zvezdanu Slavniću.

– Da li znaš da svako u životu zaslužuje novu šansu? Vidimo da se smeješ i kako ti kažeš, ponovo osećaš živim pored Anđele posle 100 godina – pročitala je Dušica.

– Slažem se, jeste tako. Ja imam tu šansu, a ima je i Ana. Bilo bi je lepo da je iskoristimo. Slažem se, osim tog dela 100 godina. Otkako sam bio klinac, upadao sam u duge veze. Sad kad pogledam tako, stvarno ne bih želeo da se shvati pogrešno, meni je bilo lepo tih 15 godina, ali kad stanem na to, stvarno mi treba moja sloboda. Za sada je imam – rekao je Zvezdan.

– Sad je rekao ovo kad je Ana tu, a tako nije rekao kad sam bila napolju. Ja bih poentirala, ja se konačno osećam živa i slobodna posle 13 godina – istakla je Ana.

– Stvari se svakog dana menjaju, pa i mi mišljenja. Marija je dobro rekla, kad je Zvezdan iznosio ispovest, mi smo konstatovali da će on ovde da se socializuje ponovo. Ana je dodala ovu stvar. Ja sam rekao Ani, sve će se ovo završiti. On već ima priliku za to, odabrao je budućnost, ali mislim da je prodisao ovde. Ne bih rekao da je Ana kriva za te spuštene roletne, ali smatram da će i ona postati svesna, da će se sresti posle godinu dana i reći: “Pa, dobro” – ustao je Ivan Marinković.

– Nikada. Ja nikada. A svu sreću mu želim – dobacila je Ana.

– Ja mislim da će Ana naći svoju sreću i da će žal proći – dodao je Marinković.

– Ja neću da prognoziram, škakljive su teme. Na kraju svake naše priče ja završim da budu živi, zdravi i srećni svi. Sve će ovo proći, ostaće ožiljci, treba živeti. Ja sam Zvezdana najviše poštovala pre, najlepše stvari je pričao o njoj, pričao najbolje na svetu, pričao da je ne bi zamenio i da dođe 10 Adrijana Lima. Sad mene zanima, ko je Zvezdan, onaj od pre dva meseca ili ovaj? – pitala je Zorica Marković.

– Ovo je Zvezdan Slavnić, to je to. Ja mu želim da bude celog života nasmejan. To što je pričao da je bio nesrećan, svi mi koji smo bili tu smo bili nesrećni. Uvlačio nas je u svoju tamu, a ta tama je bila njegov izbor. Ja sam pokušala da ga poštedim, njegove brige sam stavljala iznad svojih. Ana je duplo više sve to radila, na kraju meseca dođem i kažem: “Ljubavi, ne sekiraj se, sve je okej”. Njegova priča je šuplja priča, ovaj ulazak je moj najbolji potez, jedva čekam da živim sa svojom porodicom i drugaricama. Neću morati da se ograničavam. Ja nisam disala, on je disao, varao je i živeo. Ja sam se dala jer sam ga mnogo volela. Mislim da bi imao obraza da dođe kod mene i ispriča mi manipulativnu priču da oprostim, da nisam ušla ovde. Ja se nadam da zna da me nikad neće imati. Dala sam se milion posto, oprostila mnogo stvari, to me najviše boli. Sreća me negde čeka, a njemu želim sreću i njoj – dodala je Ana, piše Srbija danas.

Detaljnije pogledajte u narednom video zapisu.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari