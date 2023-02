ANA OTKRILA KAKO JE IZGLEDAO SUKOB ZVEZDANA I NJENE KĆERKE: Slavnić je UZEO FLAŠU pa uradio OVO

Rijaliti učesnica Ana Ćurčić od kada je u svojoj potresnoj ispovijesti ispričala detalje jezivog nasilja koje je doživljavala od svog bivšeg supruga Zvezdana Slavnića, ne prestaje da šokira iznošenjem novih detalja njihovog zajedničkog života. Ana je sada otkrila da je Slavnić jednom prilikom čak nasrnuo i na njenu kćerku iz prvog braka.

– On kad je bio četiri godine u zatvoru, ja sam imala slobodu da gledam televizor do kada hoću, a da ne razmišljam da li sam mu dovoljno pažnje posvetila. Da pričam sa drugaricom na telefon pet sati, koliko hoću, bila sam ograničena – započela je Ana.

– Ako ti kažem da je on bio ljubomoran na moju djecu koliko ih volim. Moja kćerka, prije nego što će on da uđe, rekla je od A do Š sve mu sasula u lice. A to veče je bilo vrlo vrlo neprijatno, ona je mene pokupila i ja sam otišla da spavam kod nje. On je sjedio onako nadobudan pored nje i mene, pa mu je rekla za Saru sve i kakav je on otac, pa kako ona svoju majku gleda. Ona mu je to rekla, znaš kako zaštitnički prema meni. Ona mi je rekla da kupim stvari i da idem sa njom i da neću spavati tu, on je gađao flašom odmah. Dijete mi se treslo, odmah mu je rekla da će da zove policiju, on odmah panika i kreće: “Cinkaroši”. Kada se dešavalo sve ovo, moje žensko dijete pričalo na nivou kao ti i ja. Nema gore stvari nego vidjeti nesrećnu majku – rekla je Ana kroz suze.

– Nisu slučajno djeca degenerativna kad ovo gledaju – rekla je Zorica.

– A zamisli tek kada djeca sa majkom to prolaze – rekla je Ana.

– Neka mi da Bog koliko god da poživim, ja ću posvetiti tebi – rekla je Zorica.

– Šta život donosi? Da ja sjedim na klozetskoj šolji u “Zadruzi 6”. Ja sebe mogu da nazovem žrtvom psihičkog i fizičkog maltretiranja i teške manipulacije – rekla je Ana.

– Toliko sam, ne znam, kao nekada kada sam se radovala da ću da snimim album, sad se radujem ovome – rekla je Zorica, piše Espreso.

Facebook komentari