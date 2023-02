“MNOGO SAM SE UPLAŠILA! PLJUNUO ME JE!” Prikrao joj se dok je SPAVALA – Prestravljena Ana šaputala o Zvezdanu

Ana Ćurčić i Zorica Marković sjedile su u hotelu “Zadruga” i komentarisale ponašanje Zvezdana Slavnića koji je protekle noći pljunuo Anu dok je spavala.

– Prošao je još jednom, a ja sam dobacila da su to Beogradski mangupi. Ja sam legla, on ulazi u sobu u gaćama i majici, u njegoovm stilu. Kako je ušao, ja sam žmurala, nije mi se spavalo, a on odlazi u drugi i pljune me, znaš kako. Mene je pljunuo, došao i pljunuo me i ja sam ga tu opsovala, izletjelo mi je sve. Jedno sat vremena je tako ustajao i šetao. Drugi put kad je ustajao brisao je onu njegovu stvar sa tim peškirom i onda kreće psihodeliju. Ja pogled, a on meni izda leđa ovako (pokazao srednji prst), pa je sigurno ustao još jedno 7-8 puta. Pitala sam ga do kad ima namjeru da šeta, a on ništa. Kad me je pljunuo, baš sam se uplašila. Obezbjeđenje je bilo ispred vrata, pa sam se smirila – govorila je Ana.

– On hoće da te zaplaši. Pljunuo te je? – pitala je Zorica.

– Na sve me je još pljunuo. Uplašila sam se prilično. Ne znam šta je bilo, Anđela ulazi u sobu, a on je grli i kao odlaze. Čime se on bavi u 46 godina – dodala je Ana.

– Nemoć. Us*ao se onoga što slijedi, ali samo polako nemoj još – poručila je Zorica.

– Maj, defitivno sam riješila da je maj. Neću više da se pravdam – rekla je Ćurčićeva.

– Rekao mi je par puta da sam cinkaroš, on misli da sam ja prezupčila, a možda i misli da se sad k*rčim, a da ću da vidim kad izađemo – govorila je Ana.

– Nema on pojma, nema šanse. Prijatelj je prijatelj i uvijek tu – dodala je Markovićeva, pieš Srbija danas.

