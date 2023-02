POSMATRAM GA SAMO KAO ČOVJEKA KOJI MI JE UNIŠTIO ŽIVOT: Ana Ćurčić iskreno o emocijama prema Zvezdanu Slavniću

– Da li moguće da nemaš ni malo poštovanja i empatije prema ženi sa kojom si živio toliko godine? – glasilo je pitanje.

– Možda nisam pokazivao toliko da ipak imam empatije. Nije da nemam. Potrudit ću se da ne pokazujem negativne stvari. Gledat ću da se to ne dešava. Nije zaslužila – rekao je Zvezdan.

– Ana, koliko ti je falila Zvezdanova empatija – pitao je Tanasijević.

– Ja ne znam o kojoj empatiji on priča? Ja sam ta koja se sklonila. Empatije ima sa moje strane. Sa druge strane, ja njega više ne gledam kao ranije, kao svog prijatelja. Posmatram ga samo kao čovjeka koji mi je uništio život. Mislim da ovaj čovjek ni ne shvata šta sam ja proživela. Ne plašim ga se, ne zanima me da li će on da prolijeće kroz staklo… Ima djevojku, pa neka pazi na njega – rekla je Ana Ćurčić, piše Pink.rs.

