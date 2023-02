ĆURČIĆEVA OTKRILA DA JE GODINAMA BILA ŽRTVA NASILJA! Ana: Izvinjavala sam se Zvezdanu što me tukao!

Učesnica “Zadruge” ispričala je da ju je bivši muž tukao, a da se na kraju ona njemu izvinjavala zbog toga!

– Kad me je prvi put udario, vidao mi je rane. Poslije 20. puta to mu je postalo normalno. E kad me je udario 150. put, došla sam u situaciju da se ja njemu izvinjavam zbog toga! – poverila se Ana šokiranoj Zorici Marković, piše Informer.

Ćurčićeva je zatim kazala da je ostajala s njim u braku, jer je vjerovala da će se Slavnić promijeniti.

– Na početku veze mi je pokazao ogromnu ljubav i time me kupio. Uveo me je u raj, a zaključao u pakao! Pokušavala sam da ga izvedem na pravi put, ali nisam uspjela. Dva puta sam ga ostavila i potražila pomoć, ali sam mu se ipak vratila. Nadala sam se da će se s vremenom promijeniti i da će ga moja ljubav i žrtva učiniti boljim čovjekom – rekla je Ana i dodala da živi u konstantnom strahu.

– Zbog svega što sam prošla s njim mama mi se razboljela i operisala rak štitne žljezde. I moje zdravlje je narušeno. Moram da počnem da mislim na sebe. Plašim ga se! Plašim se njegovih reakcija… Imam nenormalan strah od Zvezdana. Mnoge stvari radim samo da ne bih izazvala bijes u njemu. Zato i spuštam loptu s njim, ali on to ne umije da cijeni.

Fitnes instruktorka je u razgovoru otkrila da je Zvezdan bio ljubomoran čak i na njenu djecu, sina Luku i kćerku Ivu.

– Svađao se i sa mojom djecom. Bio je ljubomoran na odnos koji imam s njima. S druge strane, ja njegovu Saru gledam kao svoju!

Ana je rekla da je proslavljeni košarkaš Moka Slavnić bio loš otac:

– Moka je nula od čovjeka! Nije znao šta se dešava sa Zvezdanom od njegove 14. godine. Kad je bio u zatvoru u Cirihu, skupljala sam novac da mu pošaljem paket za rođendan. Moka mi je rekao: “Pare neću da dam, ali moralnu podršku hoću!” I to je otac?! Dešavalo se da sinu pozajmi automobil, a onda mjeri koliko je benzina potrošio.

I dok je ona pričala o traumama kroz koje je prošla, Zvezdanova bivša ljubavnica Anđela Đuričić (24) rekla je da se i dalje nada pomirenju:

– Volim ga! Sigurna sam da ćemo biti zajedno poslije “Zadruge”!

