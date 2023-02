PRED ULAZAK NAJAVIO HAOS: Dejan otkrio da li je na strani ŽENE ili LJUBAVNICE! Braniće je – Ona je ŽRTVA svega!

Pobednik pete sezone rijaliti programa “Zadruga”, Dejan Dragojević podržao je Anđelu Đuričić, rekavši da je ona samo žrtva bivše nevenčane supruge Zvezdana Slavnića, Ane Ćurčić, koja se izgubila u vremenu i prostoru.

Najavio je i da će, ako uđe uskoro u “Zadrugu 6”, da je brani po svaku cenu, iako ističe da se Anđela jeste obrukala zbog veze sa zauzetim Slavnićem, ali da Ana ne treba da je razapinje pred milionima gledalaca.Što se tiče Anđele, jeste se obrukala, nemoguće bi bilo da takva stvar prođe nezapaženo. Ali da dođe Ana i napada nju, da se cepaju stvari i da se sad svaki pritisak vrši samo na nju, mislim da to nema smisla. Ne treba zbog svega da ide na krst. Ja, kad bih ušao, pružio bih joj podršku (Anđeli) jer uvek radim kontra od svih. To što se dešava Zvezdanu i Ani, to je nešto što su njih dvoje imali i napolju – rekao je Dejan, koji je stao u zaštitu Crnogorke, a onda je istakao da smatra da se ona nije folirala ni u petoj sezoni i da se posvađao s bratom Davidom zbog nje:Svi su je optuživali da se folirala u petoj sezoni, nije se folirala, da jeste, napravila bi grešku s nekim kad-tad, sa Matejom ili bilo kojim drugim, kad je mogla sa Zvezdanom, koji je skrndelj, mogla je i s nekim boljim i lepšim. Svađao sam se s Davidom oko nje. Šta da kažu roditelji? Bolje da podržiš svoju ćerku. Mislim da je ona žrtva svega – istakao je.

Konačno se razvodi od Dalile

Dejan Dragojević konačno stavlja tačku na brak sa Dalilom, pa je otkrio da će se sve okončati 14. februara. Kako je tokom protekle sezone rijalitija podneo zahtev za razvod nje, dosta se u medijima spekulisalo o tome zašto još do toga nije došlo.Brzo će taj 14. februar. Jedva čekam da se desi razvod, svi se pitaju što se to odugovlači, ali šta je, tu je. Za taj razvod se podneo zahtev tokom rijalitija. Ona se nije pojavila na ovom ročištu, a ako se ne pojavi na ovom drugom ide na oglasnu tablu u Rumu. Kada se okači na oglasnu tablu, to je kao da se uručilo. Ipak, 14. februara, kada se pojavim, ona došla, ne došla, to je to. Nisam planirao sada da se ženim, tako da ne može da mi smeta – kaže Dejan.

