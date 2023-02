ČLAN PRODUKCIJE iznio TAJNE INFORMACIJE o zaradi zadrugarki: 2.000 EURA uzimaju za SAT VREMENA?!

Bivši zadrugar, a sada voditelj Marko Đedović važi za nekog ko nema dlake na jeziku, a tokom boravka u Beloj kući raskrinkavao je i umeo da iznervira mnoge učesnike.

On je sada progovorio o prostituciji u rijalitiju, ali nije želeo konkretno da imenuje nijednu učesnicu.Sigurno postoje, ali meni neće reći. Ali ne u toj meri koliko se predstavlja. Danas kada hoćeš nekog da omalovažiš, kažeš joj prostituko, spavala si sa tim i tim, tu i tu, za toliko i toliko, a onda kada izađeš taj neko ne postoji. Stvarno nisam nikome držao sveću, niti sam korisnik – rekao je on na početku razgovora i dodao:

– Ima istine, a isto tako i mnogo laži. Posebno kada krenu međusobno da se optužuju. Poštene i moralne su uglavnom one koje nisu to, koje nemaju pravo i zaklinju se u poštenje jer u šta bi drugo. Mnogima o kojima se pisalo, ja zaista mislim i da jesu to – kaže voditelj.Na pitanje odakle im toliko novca, budući da na mrežama predstavljaju život na visokoj nozi, Đedović je spremno odgovorio.

– Ma kakvih 1.000, 2.000 evra sat. Toliko nisu ni ove najskuplje, sa najviše operacija. Maksimum 500 evra, i to za celu noć, a kada plate procenat obično dobiju 100 do 200 evra. Sve što pokazuju na mrežama je tuđe. One jadne sve to što zarade daju za nokte, silikone, frizure – završio je Marko Đedović izlaganje.

