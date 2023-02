“ON SVOJIM PONAŠANJEM POKAZUJE…” Anđela definitivno PRESJEKLA sa Zvezdanom – Ubijeđen da još uvijek NIJE KRAJ

U Bijeloj kući je pušten klip na kom su zadrugari imali priliku da vide kako Zvezdan Slavnić priča Ani Spasojević o Anđeli Đuričić, piše srbija danas.

Anđela je dobila riječ da prokomentariše cijelu situaciju, kao i njen odnos sa Slavnićem.

– Moj odnos sa Zvezdanom je završen. Desilo se to famozno pomirenje, inat, dogovorili smo se da će mi prilaziti kada bude želeo da priča sa mnom, a ja sam donela odluku da ne mogu da se pravim da nemam emocije prema njemu. Ja se fokusiram na sebe, priča sa Zvezdanom me ne zanima. Isključivo sam bitna samo sebi i borim se samo za sebe, ne bih komentarisala njegove odnose u kući. Svako ima pravo na svoje izbore, on svojim ponašanjem pokazuje ko je on, kao i ja, kao i svako u ovoj kući – rekla je Anđela.

– Je l’ vjeruješ u ovo što je rekao da ne može da te usreći jer ne može da se stabilizuje i bude svoj – pitala je voditeljka.

– Meni ne treba Zvezdan da bih bila dobro, potrebna sam samo sebi. Fokusirana sam na sebe, družit ću se sa svojim društvom. Zamolila sam ga da mi ne prilazi, on to poštuje. Ne želim da komentarišem, osim što moram. Mislim da nismo dobri jedno za drugo, a i on svojim ponašanjem pokazuje šta mu treba trenutno u životu. Ja znam da sam bila iskrena, u njegovo se ne bih miješala – rekla je Đuričićeva.

– Nemam šta da dodam, ovo sam ponovio više puta. Nisam dobar za sebe, tako da ne mogu nikome ni da se posvetim. Jesmo mi bili dobri, ali kada je Ana došla, prevelika je stvar i naravno da se poremetilo sve. Nisam se igrao sa njom i da ovo što sam rekao na klipu, to i dalje mislim. Poslije onoga što je rekla, naravno da ne bih želio da pravim neko ludilo u glavi – rekao je Slavnić.

– Je l’ želiš da popričate? – pitala je voditeljka.

– Ne želim, jer ne znam kako bi to djelovalo na nju. Popričao bih naravno sa njom, ali sada, pošto je to kontraproduktivno, ne želim. I dalje mislim da je dobra djevojka i da treba da gleda sebe – rekao je Zvezdan.

– Nekako je sve došlo na svoje. I kad je druženje u pitanju i kad su ljubavni odnosi u pitanju, dođe na svoje. Što se tiče Zvezdana i Anđele, sjetimo se, rekla je da će da se bori za ovog muškarca. Od tada je prošlo 10 dana, neprirodno je to da ne želiš odjednom, ali je u ovom slučaju prirodno. Neka druga devojka od ovih ovde ponuđenih verujem da bi pravila veće skandale. Ona je ovde neki višak, ne verujem da će od njih biti nešto napolju, mislim da je videla da između Ane i Zvezdana nije iščezla energija. Kod Zvezdana nema više reakcija prema Anđeli, neću reći da ne može očima da je gleda, ali joj pokazuje gde joj je mesto. Ja sam joj juče rekao da ne verujem u to, jer kada bi Zvezdan htio nešto da potegne, na osnovu posljednje viđenog u pabu, sumnjao bih da može da se desi – rekao je Ivan Marinković.

– Mislim da je jedina ispravna stvar što je Zvezdan uradio u ovom boravku do sada je to što je shvatio da ne može da ima djevojku pored žene sa kojom je proveo 13 godina. Mislim da Anđela priča neke stvari što ona u svojoj glavi kapira da je bolje tako, a u dubini duše i dalje razmišlja u Zvezdanu. Ne vjerujem da ga je presjekla skroz, to je nemoguće presjeći za noć. U glavi mislim da Anđela razumije da je gore da bude sa njim dok je Ana ovdje i da su to gore stvari koje je ona do sada uradila. Poenta priče je bilo: “Gdje si bio i šta si radio?”. Šta napraviti? Obrukali smo se, tj. nismo, nego smo ostavili pečat da smo preljubnici – rekao je Janjuš, na šta je Ana dobacivala: “Tako je”.

– Nemoj, pa se ne boj – rekla je Maja.

– Vas boli ku**c, je**li bi se na oči žene. Jedino ko je normalan i shvata težinu je Zvezdan. Mislim da Zvezdana ne boli ku**c. Jako je ponosno za jednu majku, Miljana, da primiš ku**ić i jednu ku**inu u jednom danu – rekao je Slavnić.

– Mi smo simulirali se*s i namjerno smo se otkrili – dobacivala je Miljana.

Detaljnije možete pogledati u videu ispod.

