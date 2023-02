“GLEDAM GA SA OVIM POLUSVIJETOM!” Ana slomljena i zgrožena Zvezdanovim ponašanjem – Poručila samo JEDNO!

Nakon što su prisustvovale ponašanju Zvezdana Slavnića, koji je priločno pod dejstvom alkohola, razuzdan i raskalašan na žurki, Ana Ćurčić je izašla sa Zoricom Marković, kako bi popričale o njemu, piše Srbija Danas.

– Rekla sam mu da je ljudski da pita kako sam, ležim na krevetu na kojem je j*bao, on kaže da je htio, a nije. To je to – pričala je Ana.

– Ti uvijek kratko i jasno zakucaš – dodala je Zorica.

– Ja sam takva. Sad kažem Žani, gledam ga, ove djevojke, ovaj polusvijet jedan – rekla je Ćurčićeva.

– Tek to – nastavila je pjevačica.

– Za šta si ti druže mene izdao? Toliko mi to postaje jasno i daje mi veličinu. Znaš ti ko mene zaslužuje u životu. Ozbiljni. Kome sam se dala sve ove godine – tužno će Ana.

– Da te pitam, koju pouku si naučila od Zadruge? – nastavila je Ćurčićeva.

– Zauvijek se uči. Sve sam prošla, od najtežeg do najboljeg. Kako se ljudi mijenjaju, psihologija, šta im je namjera. Promašim, nisam ja genije, ali u više slučajeva nisam pogriješila – odgovorila je pjevačica.

Detaljnije pogledajte u narednom video zapisu.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari