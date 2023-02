ŽESTOK OKRŠAJ ŽENE I LJUBAVNICE! Ana napala Anđelu, ona uzvratila UDARAC – umiješao se Zvezdan: “Bezobrazna si”

Tokom emisije “Pretres nedjelje” došlo je do žestokog okršaja između Ane Ćurčić i Anđele Đuričić. Ana je pecnula Anđelu da hoće od sebe da napravi žrtvu, a onda je istakla da će zaštiti Zvezdana Slavnića od nje, piše Srbija danas.

– Pričala sam sa Zoricom. Krenuću nekim redom, da opet ne bude akcenat da dajem Anđeli Đuričić, ali moram. Desila se prevara, gospođica je ljubavnica, ovde to niko nije osudio. Bila je velika ljubav, ustao je, ostavio ženu, osetio emociju, ona ga je zavodila. Ona ga je prva uhvatila za ruku i dala mu je signal. Pa plan, troje dece, bungalovi, budućnost, pa je bilo da će da pogne glavu kad ja dođem, da izađe, to nije uradila. Ja sam sve vreme slušala i posmatrala. Ja sam ovde došla kao polupana žena zbog čoveka kojeg volim. Mislim da ne delujem dobro. Sedela je dva dana, slušam i kaže, od tolike ljubavi se dozvala sebi i čekala “Pretres” da nešto kaže. A rekla je da je ona prišla Zvezdanu, ona njega ostavila. Ja sam kod kuće lomila kao što on lomi sad ovde. Ali ona ima svoj stav, jer ona voli ovog čoveka. A ja bih je samo zamolila da joj svoju bol dam na jedan sat, samo na jedan sat. Kucala bi na kapiju, ne bi znala gdje je lijevo – krenula je Ana.

– Znači ona saosjeća sa svojim dečkom da sam ja krivac, ali ovde na “Pretresu” jedva čeka napirlitana da kaže da je ona ostavila dečka i da je ona shvatila da je izigrana, ona je žrtva. Ali se ona ograđuje i kaže da ne zna šta će biti za sedam dana. Jer on je nju izigrao i tera inat sa njom meni. Ne, devojko, ti sad tjeraš inat. A ovdje sam došla da te spasem (Zvezdana) – dodala je Ćurčićeva.

– Prvo, ko je koga prvi uhvatio za ruku? – ustala je Anđela.

– Ja sam tebe, ti si pristala dalje – odgovorio je Zvezdan.

– Poslije par minuta – dodala je Đuričićeva.

– Mala, provaljena si. Njega ću da zaštitim kao prijatelja. Te igrice možeš da igraš znaš gdje, sa mnom i Zvezdanom ne – rekla je Ana.

-A niste gledali kad me je osvajao, dolazio na moj krevet, naručivao? Osvrćete se na moju igricu, šta je sa onim što je on meni radio? On je mene osvajao, ja njega poslije. On je mene prvi uhvatio za ruku, ja sam željela to, tražila i pristala na zadatak, ali je on sve započeo – odbrusila je Anđela.

– Ti si mnogo fina, ti to nikada ne bi uradila… – dodala je Ćurčićeva.

– Mislite šta hoćete, Vaše mišljenje me ne zanima. Jasno mi je šta ovaj čovjek osjeća prema meni, to je samo gram ljudskosti. Kao što je Car rekao, desilo se ovo, jer je lakše da sa mnom napravi ovako nešto, pa je išlo preko mene – dodala je Đuričićeva.

– Bezobrazno je ovo što priča, zanijela se, nemam šta da pričam sa njom – dodao je Zvezdan.

– On meni u subotu kaže posljednjih 10 dana prije nego što je Ana ušla da mu je prijalo druženje sa njom. Molim? Ili si zaljubljen ili ne. O čemu se tu radi? Bilo mu je zanimljivo jer me je imao na način na koji me niko nije imao – rekla je Anđela.

