ANI UMRLA KĆERKA ALEKSANDRA! Zadrugarka u suzama zbog SMRTI djeteta – preminula zbog SRČANE MANE

Ana Ćurčić je sa svojim cimerima večeras podelila priču o svom prvom djetetu koje je i izgubila, a za koje sumnja da je i dalje živo. Ana se rasplakala i otvorila dušu u emisiji “Pretres nedjelje”.

– Ana, Matora ti je otkrila da je u jednom trenutku ostala bez člana porodice, a ti si joj ispričala da si izgubila svoje prvo dijete. Da li te ova priča i ovo potenciranje sa Anđeline strane da bi rodila Zvezdanu dijete, da li te to posebno zaboli? – pitala je Ivana, piše Srbija danas.

– Ne, nema to veze sa tom pričom. Meni je prvo dijete umrlo. Rodila sam djevojčicu, živjela je osam dana, zvala se Aleksandra. Sa mojim prvim momkom, koji je moja velika ljubav. Imala sam 19 godina. To je bilo dijete iz ljubavi, htjeli smo da se vjenčamo. Rodila sam živu, zdravu, pravu djevojčicu, poslije 8 dana je umrla. Pored toga mi je najveća bol što nikada nismo dobili papir da je živorođena, da je umrla, nisu nam dali da je sahranimo. Dobila sam papir da je spontani pobačaj, tako da postoji sumnja da je ona možda živa. On mi je mnogo pomogao, rastali smo se u velikoj ljubavi. Htjeli smo da imamo opštinsko vjenčanje, ali moj kum je poginuo. Ta priča nam se nije dala nikako – pričala je kroz suze Ana.

– Rekla si da on nije odustao od te borbe – dodala je voditeljka.

– On duboko vjeruje da je ona živa. Meni je rečeno da je rođena sa srčanim manama, svašta je tu meni pričano. Zato sam ja na decu jako slaba. Da li živa, možda mi ovo bude prilika da saznam. Samo su došli i rekli da je umrla. Sa njim sam u odnosima, da kad ga okrenem u pet ujutru, on bi mi uvijek pomogao. On ima dvoje djece, ja dvoje djece, on ima i dvoje unučadi, ali to nam je ostalo… – nastavila je Ćurčićeva.

