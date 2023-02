Preminuo George Ross Robertson, glumac iz Policijske akademije

Vijest o glumčevoj smrti potvrdila je njegova obitelj.

George je preminuo u bolnici u Torontu prošle nedjelje.

Inače, George je rođen u Ontariju 1933. godine. Školovao se na Univerzitetu Columbia gdje je upoznao suprugu Adele s kojom je bio u braku 61 godinu. Uvijek je smatrao da mu je gluma “suđena” pa je nastavio raditi u kazalištu nakon školovanja.

Tokom 60-ih i 70-ih imao je manje uloge u filmovima Rosemary’s Baby, Airport i Norma Rae. Osamdesetih je pak utjelovio poznatog šefa u Policijskoj akademiji.

George je otišao nakon šest filmova slavne filmske komedije, odbivši ostati za posljednji. Kasnije je glumio i u filmu The Reagans i miniseriji The Path To 9/11.

Dok je radio na svojoj glumačkoj karijeri George se bavio i humanitarnim radom, podsjeća Index. Bio je ambasador UNICEF-a u kojem je i 1990. dobio nagradu Danny Kaye UNICEF Canada.

