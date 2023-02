IMALI SU DOGOVOR PRED ULAZAK? Zvezdan URLAO na Anu, jer je PREKRŠILA: “Sve si slagala! ŠTO SI DOŠLA?”

Zvezdan Slavnić i Ana Ćurčić su celu noć imali žestok sukob, koji je eskalirao u lom i udaranje, kada je Ana tražila da napusti Zadrugu i ode u produkciju da se smiri.

Po povratku, uslijedilo je pomirenje, ali detalj, koji je Zvezdan rekao tokom noći u svađi govori da su ipak Slavnić i Ana imali neku vrstu dogovora pred ulazak u rijaliti.

– Šta tebe remeti? – upitala je Ana.

– Sram da te bude. Zlotvorski sve ovo radiš. Znam šta ti je cilj. Ti misliš da ćeš pet mjeseci ovo da radiš? – upitao je Zvezdan.

– Ti imaš svoju priču – kazala je Ana.

– Ti glumiš mangupa. Hožeš da se uništim? Šta da uradim? – upitao je Zvezdan.

– Ne, ko to govori? – upitala je Ana.

– Zbog čega si ušla? – upitao je Zvezdan.

– Zbog sebe. Neću da se svađam – rekla je Ana.

– To kažeš, a sada dođeš i iznapu*avaš me – rekao je Zvezdan.

– To je moja reakcija. Imaš svoju bol, a moja je ovakva – kazala je Ana.

– Boli te ku**c da li ću lipsati ovdje. Došla si ovdje da bi napravila ovo od mene, a ne da glumiš ovo – rekao je Zvezdan.

– Šta ja radim? Kako te nije sramota? Obratila ti se nisam danas – istakla je Ana.

– Ti se meni nisi obratila? Došla si ovdje da ispričaš tužnu priču. Je l’ si srećna kad vidiš da sam ja ovakav? Kako ti ovo ne stvara bol?- upitao je Zvezdan.

– Stvara mi bol – rekla je Ana.

– Vrijeđaš sve moje komplekse. Boli me jer si ovdje, boli me kad plačeš, sve me boli. Hoćeš da izađem? Da vidim šta ćeš onda – dodao je Zvezdan.

– Nemam šta da kažem. Šta te je spucalo sad? – dodala je Ana.

– Dovoljno je što si ušla da me kanališ. Da li misliš da je to normalno? Ja jesam pogriješio. Rekla si da sam psiho – rekao je Zvezdan.

– Ja sam rekla da jesam polupna. To je prva za mene rekla tvoja djevojka – kazala je Ana.

– Ona nije moja djevojka. Ana, što si došla ovdje? Nije normalno da budeš tu. Ti sve to dobro znaš. Nisam došao da budem ovdje sa nekim, pogriješio sam, to je velika istina – istakao je Zvezdan.

– To nije istina – rekla je Ana.

– Došla si ovdje da bi se meni us*ala u život – kazao je Zvezdan.

– Nije tako, Zvezdane, nije tako. Šta je problem? – istakla je Ana.

– Problem je jer si došla ovdje. Baš mi je do ja*a – istakAo je Zvezdan.

– Zvezdane, nije mi jasno šta radiš sada – kazala je Ana.

– Nemoj biti patetična sada – dodao je Zvezdan.

– Mislim da treba da pustiš da prođe neko vrijeme – istakla je Ana.

– Izlagala si mnoge stvari, koje se tiču našeg života – istakao je Zvezdan.

– Šta, ajde? Čekam da čujem. Ja sam ti rekla da mi kažeš sve što imaš – kazala je Ana.

– Dogovorili smo se da se ne raspravljamo, ti si odmah napravila haos – rekao je Zvezdan, piše Srbija danas.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

