SKINULA VJERENIČKI PRSTEN ,NAPUSTILA VILU! Anđela Đuričić PONIŽENA DO BOLA, OVO JE kap koja je prelila čašu

Sinoć je u “Zadruzi”, kao i svakog četvrtka, održana emisija “Gledanje snimaka” sa voditeljkom Ivanom Šopić.

Veče je počelo žestoko od prvog priloga u kojem su zadrugari imali priliku da vide kako Zvezdan Slavnić priča Ani Ćurčić da ga je Anđela Đuričić molila da joj napravi dete i aludira da taj čin uopšte nije bila njegova želja.Ne, ja sam molila, on nije želeo! Ja sam želela, kao što je rekao Ani, i to je to. Što lažeš ako ja sad pričam istinu, evo sad sam priznala, a ti ne laži – rekla je Anđela.

Zbog cele situacije došlo je do rasprave zadrugara, ali i Aninog novog emotivnog sloma u kojem je prebacila Anđeli što je Zvezdanovoj ćerki čestitala rođendan.

– Niti je znala kako to dete izgleda, niti kako se osećala. Znaš koliko soli moraš da pojedeš! Ja nemam reči, šta ona priča. Mrtva ‘ladna je ustala i čestitala njegovom detetu rođendan! I ona gledala dok si sve ono radila – dodala je Ana.

Anđela ĐuričićFoto: Youtube Printscreen/Zadruga Official

Anđela je u besu napustila kuću tokom pauze za reklame. Nakon pauze je jednim gestom pokazala koliko ju je Zvezdanova priča o potencijalnoj trudnoći pogodio, pa je odlučila da skine prsten kojim ju je Zvezdan zaprosio na dan Aninog ulaska u “Zadrugu”.

Dok je Anđela besnela, a Ana tugovala, Zvezdan se pravdao zadrugarima i priznao da je pogrešio što je sa Anđelom imao rizične odnose.

Detaljnije u prilogu ispod.

