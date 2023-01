ZVEZDAN PESNICOM RAZVALIO! ANA NEPOMIČNA: Slavnić izgubio SVAKU KONTROLU! Obezbjeđenje ga PRATI U STOPU

Danas je nastao opšti haos u toku razgovora Ane Ćurčić i Zvezdana Slavnića, kada mu je Ana rekla da je zbog Anđele Đuričić izgubio svoj obraz, ime i prezime kao i svako poštovanje koje je gradio, piše Novi.

Zvezdan se razbjesnio pa krenuo da lomi po Bijeloj kući a Ana ga je molila da se smiri.

Ana je otišla u pušionu a Zvezdan je nastavio da pravi haos i da šeta po imanju uz pratnju obezbjeđenja.

U jednom trenutku se Zvezdan vratio do pušione te razvalio pesnicom vrata, dok ga je Ana nepomično gledala i pušila cigaretu, te mu rekla da je gladna:

– Zvezdane da li razumiješ da sam gladna – ponavljala je Ana.

– Hoćeš da jedeš Zvezdane? – pitala je Ana.

– Kojim ljudima, pet miliona me gleda, ne moraš ti ništa da radiš. Izlomit ću par stvari i to je to – rekao je Zvezdan.

– Ne mogu, neka mi kaže neko to uživo – vikao je Zvezdan.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari